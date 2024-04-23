Serenay Sarıkaya ile Mert Demir ilk kez el ele
Serenay Sarıkaya, New York'tan döner dönmez sevgilisi Mert Demir ile hasret giderdi. Birkaç aydır birlikte olmalarına rağmen Sarıkaya ile Demir, ilk kez el ele görüntülendi
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Meslektaşlarının aksine özel hayatını göz önünde yaşamayı çok fazla tercih etmeyen oyuncu Serenay Sarıkaya, bir süredir şarkıcı Mert Demir ile birlikte. Sarıkaya, her ne kadar sevgilisinin konserlerinde boy gösterip, sık sık onu dinlemeye gitse de şimdiye kadar Demir ile çok fazla objektif karşısında poz vermedi.
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, Kuruçeşme'deki bir mekândaydı. Birlikte keyifli vakit geçiren ikili, gecenin sonunda mekândan el ele çıkarken objektiflere yansıdı.
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Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, kapıda basın mensuplarını görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı.
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Mert Demir, sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın elini tutup otomobiline doğru yöneldi.
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Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, gazetecilerin sorunlarını yanıtsız bırakarak evlerine gitti. Gittikleri evin, Sarıkaya'nın olduğu öğrenildi.