Annesi, babası ve kardeşi 1977'de yangında öldü! 47 yıl sonra aynı kader!
Antalya'da, iş yerinin duvarına çarptıktan sonra alev alan otomobilin sürücüsü, 47 yaşındaki Ramazan Ergin yaşamını yitirdi. Ramazan Engin'in annesi, babası ve kardeşinin de 1977 yılında Elmalı ilçesindeki evlerinde çıkan yangında öldükleri, birkaç aylık olan kendisinin ise yangından komşuları tarafından kurtarıldığı öğrenildi
Antalya'nın nın Kumluca ilçesinde, Ramazan Engin'in (47) kullandığı otomobil, Bağlık Mahallesi Kızılay Caddesi'nde seyir halindeyken önce refüje, ardından da bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi.
ALEV ALAN ARAÇTA SIKIŞTI ÇIKAMADI
AA'da yer alan habere göre kazanın ardından alev alan otomobilde sıkışan sürücü, araçtan çıkamadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Yapılan incelemede, sürücü Engin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kumluca Bölge Trafik İstasyon Amirliğinde teknisyen yardımcısı olarak çalıştığı öğrenilen Engin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
1977'DE AİLESİNİ KAYBETMİŞTİ
Ramazan Engin'in annesi, babası ve kardeşinin de 1977 yılında Elmalı ilçesindeki evlerinde çıkan yangında öldükleri, birkaç aylık olan kendisinin de yangından komşuları tarafından kurtarıldığı öğrenildi.