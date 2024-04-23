Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ünlülerden 23 Nisan paylaşımları! Cem Yılmaz, Sinem Kobal, Tarkan ve diğerlerinden Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları - Magazin haberleri

        Ünlülerden 23 Nisan mesajları

        Bugün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104'üncü yılını kutluyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı onuruna Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ünlü isimler de duygularını sosyal medya hesaplarından paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2024 - 09:59 Güncelleme: 23.04.2024 - 11:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          TÜRKAN ŞORAY

          Ülkemizin kurucusu, Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, 23 Nisan 1920’de kurdu ve bugünü geleceğimiz olan, çocuklara armağan etti. Her zaman Atatürk’ün ışığında...

        • 2

          HÜLYA KOÇYİĞİT

          “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, Ata’mızın, tüm dünya çocuklarına armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Çocuklar, gününüz neşe dolsun, Hepinize sevgiyle sarılıyorum.

        • 3

          FİLİZ AKIN

          Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız... Dilerim tüm yurdumuzda böyle coşkuyla kutlansın.

        • 4

          CEM YILMAZ

          23 Nisan doğumlu olan ve bugün 51'inci yaşına giren Cem Yılmaz ise "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı da kutlarım. Yaşasın Cumhuriyet. Şanslıyım" mesajını yayımladı.

        • 5

          DEMET AKBAĞ

          23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.

        • 6

          KEREM ALIŞIK

          Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çoçuk Bayramı'mız kutlu olsun.

        • 7

          DOĞA RUTKAY KAMAL

          Canım çocuklarım, bugün kalbimizdeki en güzel duygularla dolu özel bir günü kutluyoruz; Ata’mızın armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını. Bugün, sadece bir bayram değil, sizin içinse çok daha fazlası...

          Bugün, sizin ne kadar özel ve değerli olduğunuzu hatırlatmak için bir fırsat. Dünya üzerinde yaşayan tüm çocuklara, kardeşlere armağanınız olan bu bayramı, hep kardeşçe, birlikte, ayrışmadan, ötekileştirmeden, severek sayarak, birbirinize en hakiki özeni göstererek geçirin, bu sizlerin hayatında çok önemli olacak.

          Bizim içinse sizleri büyürken gözlemlemek, her anınızda yanınızda olmak, sevinçlerinizi ve üzüntülerinizi paylaşmak en büyük mutluluk. Sizler, hayatımızın anlamı, en değerli varlıklarımız ve dünyanın en önemli parçalarısınız.

          Bugün, sizinle birlikte olmaktan ve sizinle bu güzel günü kutlamaktan dolayı çok mutluyum????Hep birlikte sevgi dolu bir gün geçireceğiz, bol bol oyun oynayacağız, dans edeceğiz ve birlikte büyüleyici anılar biriktireceğiz.

        • 8

          SİNEM KOBAL

          23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun.

        • 9

          ARAS BULUT İYNEMLİ

          23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun.

        • 10

          DERYA ŞENSOY

          23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun.

        • 11

          DEVRİM ÖZKAN

          23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun.

        • 12

          TARKAN

          23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.

        • 13

          İBRAHİM BÜYÜKAK

          Canım oğlum okulda 23 Nisan'ı kutlamış.

        • 14

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Çocuklarla Atatürk
        Çocuklarla Atatürk
        TBMM arşivinden ilk 23 Nisan kutlamaları
        TBMM arşivinden ilk 23 Nisan kutlamaları
        Oto yıkamacılar doldu! Çamurla karışık sağanak!
        Oto yıkamacılar doldu! Çamurla karışık sağanak!
        "Süper Lig tescil edilmeyebilir!"
        "Süper Lig tescil edilmeyebilir!"
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Üzeri sıva ile kapatılmış! Tokat'taki depremler ortaya çıkardı
        Üzeri sıva ile kapatılmış! Tokat'taki depremler ortaya çıkardı
        AfD çalışanı 'Çin casusluğu' suçlamasıyla tutuklandı
        AfD çalışanı 'Çin casusluğu' suçlamasıyla tutuklandı
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        2 askeri helikopter çarpıştı: 10 kişi öldü!
        2 askeri helikopter çarpıştı: 10 kişi öldü!
        Yokuştan kayan kamyon 11 araca çarptı!
        Yokuştan kayan kamyon 11 araca çarptı!
        Sivasspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        Sivasspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        10 gün evinde misafir etti... Vahşice öldürüldü!
        10 gün evinde misafir etti... Vahşice öldürüldü!
        İşte kalan maçlar
        İşte kalan maçlar
        ABD'de üniversitelerdeki Gazze protestoları yayılıyor
        ABD'de üniversitelerdeki Gazze protestoları yayılıyor
        İlk kez el ele
        İlk kez el ele
        Bakan Şimşek: Yatırımcılar Türkiye'ye büyük ilgi gösterdi
        Bakan Şimşek: Yatırımcılar Türkiye'ye büyük ilgi gösterdi
        İzin ücretinde vergi ve prim hesabı
        İzin ücretinde vergi ve prim hesabı
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı
        Habertürk Anasayfa