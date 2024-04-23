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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da şifre son 5 hafta! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da şifre son 5 hafta!

        Süper Lig'in 33. haftasına lider giren ve en yakın rakibi Fenerbahçe'yle arsındaki puan farkını 4'e yükselten Galatasaray, şampiyonluğa odaklandı. Sarı-kırmızılı ekip, lig tarihinde son 5 haftasına lider girdiği 15 sezonun tamamında mutlu sona ulaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2024 - 14:26 Güncelleme: 23.04.2024 - 14:26
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        • 1

          Galatasaray, şampiyonluğa odaklandı. Geçtiğimiz sezonu zirvede tamamlayan sarı kırmızılılar, bu sezon da bitime 5 maç kala liderlik koltuğunda oturuyor.

        • 2

          Okan Buruk'un öğrencileri, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde 90 puanla ilk sırada yer alıyor.

        • 3

          Fenerbahçe'nin, Sivas deplasmanında puan kaybetmesiyle birlikte Galatasaray önemli bir avantajı eline geçirdi.

        • 4

          Sarı kırmızılılar, ligde kalan 5 maçın 4'ünü kazanırsa üst üste ikinci kez şampiyonluk ipini göğüsleyecek.

        • 5

          Galatasaray, kalan haftalarda Yukatel Adana Demirspor, Vavacars Fatih Karagümrük ve Tümosan Konyaspor'a konuk olacak.

        • 6

          Okan Buruk'un ekibi, taraftarı önünde de EMS Yapı Sivasspor ve Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

        • 7

          SON DÜZLÜKTE HATA YAPMIYOR!

          Galatasaray, ligde son düzlükte hata yapmamasıyla dikkat çekiyor.

        • 8

          TRT Spor'un haberine göre sarı kırmızılı ekip, lig tarihinde son 5 haftasına lider girdiği 15 sezonun tamamında şampiyon olmayı başardı.

        • 9

          Okan Buruk'un öğrencileri, kalan maçları da kayıpsız geçerek yeniden mutlu sona ulaşmak istiyor.

        • 10

          AVERAJINI DA DÜZELTTİ

          Galatasaray, son haftalarda attığı gollerle averajını da yükseltti.

        • 11

          Son 10 lig maçında 29 kez fileleri havalandıran Okan Buruk'un ekibi, bu süreçte kalesinde 7 gol gördü.

        • 12

          Sarı kırmızılılar böylece averajını 56'ya yükseltti ve Fenerbahçe'yle farkı 1'e indirdi.

        • 13

          KENDİ REKORUNU TEKRARLADI

          Süper Lig'de üst üste 14 maçını kazanan Galatasaray, kendisine ait en uzun galibiyet serisi rekorunu egale etti.

        • 14

          Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, Pendikspor maçıyla galibiyet serisini 14 maça çıkardı.

        • 15

          Geçen sezon Süper Lig'in 12 ve 25. haftalarında biri hükmen olmak üzere üst üste 14 maç kazanarak, Beşiktaş'a ait olan Süper lig rekorunu kıran Galatasaray, yaklaşık 1 yıl sonra bu başarısını tekrarladı.

        • 16

          LİGDE 21 MAÇTIR YENİLMİYOR

          Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 21 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

        • 17

          Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor müsabakasında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 21 lig maçında 19 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

        • 18

          EVİNDE BU SEZON 17'DE 17 YAPTI

          Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı tüm maçları kazandı.

        • 19

          RAMS Park'ta oynadığı 17 Süper Lig karşılaşmasından da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, ligde sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.

        • 20

          SAHASINDA 34 MAÇTIR KAYBETMİYOR

          Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 34 maçta mağlup olmadı.

        • 21

          Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 34 mücadeleyi kaybetmedi.

        • 22

          Galatasaray, iç sahadaki son 20 Süper Lig müsabakasını kazandı.

        • 23

          Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 32 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı.

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