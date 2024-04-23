Galatasaray'da şifre son 5 hafta!
Süper Lig'in 33. haftasına lider giren ve en yakın rakibi Fenerbahçe'yle arsındaki puan farkını 4'e yükselten Galatasaray, şampiyonluğa odaklandı. Sarı-kırmızılı ekip, lig tarihinde son 5 haftasına lider girdiği 15 sezonun tamamında mutlu sona ulaştı
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Galatasaray, şampiyonluğa odaklandı. Geçtiğimiz sezonu zirvede tamamlayan sarı kırmızılılar, bu sezon da bitime 5 maç kala liderlik koltuğunda oturuyor.
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Okan Buruk'un öğrencileri, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde 90 puanla ilk sırada yer alıyor.
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Fenerbahçe'nin, Sivas deplasmanında puan kaybetmesiyle birlikte Galatasaray önemli bir avantajı eline geçirdi.
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Sarı kırmızılılar, ligde kalan 5 maçın 4'ünü kazanırsa üst üste ikinci kez şampiyonluk ipini göğüsleyecek.
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Galatasaray, kalan haftalarda Yukatel Adana Demirspor, Vavacars Fatih Karagümrük ve Tümosan Konyaspor'a konuk olacak.
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Okan Buruk'un ekibi, taraftarı önünde de EMS Yapı Sivasspor ve Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
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SON DÜZLÜKTE HATA YAPMIYOR!
Galatasaray, ligde son düzlükte hata yapmamasıyla dikkat çekiyor.
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TRT Spor'un haberine göre sarı kırmızılı ekip, lig tarihinde son 5 haftasına lider girdiği 15 sezonun tamamında şampiyon olmayı başardı.
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Okan Buruk'un öğrencileri, kalan maçları da kayıpsız geçerek yeniden mutlu sona ulaşmak istiyor.
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AVERAJINI DA DÜZELTTİ
Galatasaray, son haftalarda attığı gollerle averajını da yükseltti.
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Son 10 lig maçında 29 kez fileleri havalandıran Okan Buruk'un ekibi, bu süreçte kalesinde 7 gol gördü.
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Sarı kırmızılılar böylece averajını 56'ya yükseltti ve Fenerbahçe'yle farkı 1'e indirdi.
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KENDİ REKORUNU TEKRARLADI
Süper Lig'de üst üste 14 maçını kazanan Galatasaray, kendisine ait en uzun galibiyet serisi rekorunu egale etti.
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Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, Pendikspor maçıyla galibiyet serisini 14 maça çıkardı.
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Geçen sezon Süper Lig'in 12 ve 25. haftalarında biri hükmen olmak üzere üst üste 14 maç kazanarak, Beşiktaş'a ait olan Süper lig rekorunu kıran Galatasaray, yaklaşık 1 yıl sonra bu başarısını tekrarladı.
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LİGDE 21 MAÇTIR YENİLMİYOR
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 21 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.
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Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor müsabakasında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 21 lig maçında 19 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
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EVİNDE BU SEZON 17'DE 17 YAPTI
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı tüm maçları kazandı.
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RAMS Park'ta oynadığı 17 Süper Lig karşılaşmasından da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, ligde sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.
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SAHASINDA 34 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 34 maçta mağlup olmadı.
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Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 34 mücadeleyi kaybetmedi.
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Galatasaray, iç sahadaki son 20 Süper Lig müsabakasını kazandı.
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Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 32 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı.