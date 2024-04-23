'Sıfır'dan 1 milyon dolar kazanmak isteyen milyonerin deneyi nasıl sonuçlandı?

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ABD'de Mike Black isimli milyoner, herkesin sadece 12 ay içinde 1 milyon dolar kazanabileceğini kanıtlamak için sıra dışı bir sosyal deneye girişti. Ancak evini ve arabasını bırakarak sokaklarda yaşamaya başlayan Black, hedefine ulaşamadı. 10 ay sonra sadece 64 bin dolar kazanan milyoner projesini yarıda kesti.

Daily Mail'de yer alan habere göre Mike, projeden ayrılmasına neden olarak 'kronik yorgunluk' ve eklem ağrılarına neden olan iki otoimmün rahatsızlığını gösterdi. Süreci sosyal medya hesabından paylaşan Black'in 2 yıl önce imza attığı deney, tekrar gündem oldu.

SIKI ÇALIŞMANIN YETERLİ OLDUĞUNU KANITLAMAK İSTEDİ REKLAM Black milyoner olmak için şans ya da paranın gerekli olmadığını, sadece sıkı çalışmanın yeterli olduğunu kanıtlamak istedi. Böylelikle yeni bir iş kurarak bir yıl içinde bir milyon dolar kazanmak için 'Milyon Dolarlık Geri Dönüş Mücadelesi' adı altında bir deneye girişti. Ancak bu meydan okuma Black'in tahmin edebileceğinden çok daha zordu.

GÜNLERİNİ SOKAKLARDA GEÇİRDİ Black, evsiz bir adam olarak ilk günden itibaren sokaklarda hayatın ne kadar zor olduğunu deneyimledi. İnsanlar ona su vermeyi reddetti ve geceyi geçirecek bir yer bulamadı. Ardından karavanı olan bir adam, kendisine minibüsünde birkaç gün kalmasına izin verdi. Black internetten mobilya satarak ilk 300 dolarını kazanmayı başardı. "Aracı olarak alıcı ve satıcı arasındaki tüm lojistik işlerini hallediyordum" diyen adam, mücadelenin beşinci gününde kendisine bir bilgisayar satın almaya yetecek kadar kazanç elde etti. REKLAM Bir aydan biraz fazla bir süre sonra Black'in ev kiralayabilecek geliri oldu. Mücadelenin üzerinden üç ay geçtikten sonra Black, kendisini sosyal medya yöneticisi olarak gösterdi, müşteri bulmayı başardı, hatta kendi kahve markasını oluşturdu.

BABASININ KANSERE YAKALANDIĞINI ÖĞRENDİ Mücadeleye dört ay kala, Black babasına dördüncü evre kolon kanseri teşhisi konulduğunu ve kemoterapiye yeni başladığını öğrendi. Bu da Black'in tüm projeyi sorgulamasına neden oldu ama deneyine devam etti. Black, kronik yorgunluk ve çeşitli rahatsızlıklar sonucu 10. ayında projeyi bitirdi. Toplamda 64 bin dolar kazanan Black, hedeflediği bir milyon doları elde edememiş olmasına rağmen deneyinin yine de 'başarılı' olduğunu söyledi.