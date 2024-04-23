Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam 'Sıfır'dan 1 milyon dolar kazanmak isteyen milyonerin deneyi nasıl sonuçlandı?

        'Sıfır'dan 1 milyon dolar kazanmak isteyen milyonerin deneyi nasıl sonuçlandı?

        ABD'de Mike Black isimli milyoner ilginç bir sosyal deneye girişti. Milyoner, bir yıl içinde 1 milyon dolar kazanabileceğini kanıtlamak için bilerek sokaklarda yaşamaya başladı. Ancak evsiz olmanın acı gerçekleri ve sağlık sorunları nedeniyle deneyini erkenden bitirmek zorunda kaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2024 - 15:00 Güncelleme: 23.04.2024 - 15:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Sıfır'dan 1 milyon dolar kazanmak isteyen milyonerin deneyi nasıl sonuçlandı?
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD'de Mike Black isimli milyoner, herkesin sadece 12 ay içinde 1 milyon dolar kazanabileceğini kanıtlamak için sıra dışı bir sosyal deneye girişti. Ancak evini ve arabasını bırakarak sokaklarda yaşamaya başlayan Black, hedefine ulaşamadı. 10 ay sonra sadece 64 bin dolar kazanan milyoner projesini yarıda kesti.

        Daily Mail'de yer alan habere göre Mike, projeden ayrılmasına neden olarak 'kronik yorgunluk' ve eklem ağrılarına neden olan iki otoimmün rahatsızlığını gösterdi. Süreci sosyal medya hesabından paylaşan Black'in 2 yıl önce imza attığı deney, tekrar gündem oldu.

        SIKI ÇALIŞMANIN YETERLİ OLDUĞUNU KANITLAMAK İSTEDİ

        REKLAM

        Black milyoner olmak için şans ya da paranın gerekli olmadığını, sadece sıkı çalışmanın yeterli olduğunu kanıtlamak istedi.

        Böylelikle yeni bir iş kurarak bir yıl içinde bir milyon dolar kazanmak için 'Milyon Dolarlık Geri Dönüş Mücadelesi' adı altında bir deneye girişti. Ancak bu meydan okuma Black'in tahmin edebileceğinden çok daha zordu.

        GÜNLERİNİ SOKAKLARDA GEÇİRDİ

        Black, evsiz bir adam olarak ilk günden itibaren sokaklarda hayatın ne kadar zor olduğunu deneyimledi. İnsanlar ona su vermeyi reddetti ve geceyi geçirecek bir yer bulamadı.

        Ardından karavanı olan bir adam, kendisine minibüsünde birkaç gün kalmasına izin verdi.

        Black internetten mobilya satarak ilk 300 dolarını kazanmayı başardı. "Aracı olarak alıcı ve satıcı arasındaki tüm lojistik işlerini hallediyordum" diyen adam, mücadelenin beşinci gününde kendisine bir bilgisayar satın almaya yetecek kadar kazanç elde etti.

        REKLAM

        Bir aydan biraz fazla bir süre sonra Black'in ev kiralayabilecek geliri oldu.

        Mücadelenin üzerinden üç ay geçtikten sonra Black, kendisini sosyal medya yöneticisi olarak gösterdi, müşteri bulmayı başardı, hatta kendi kahve markasını oluşturdu.

        BABASININ KANSERE YAKALANDIĞINI ÖĞRENDİ

        Mücadeleye dört ay kala, Black babasına dördüncü evre kolon kanseri teşhisi konulduğunu ve kemoterapiye yeni başladığını öğrendi. Bu da Black'in tüm projeyi sorgulamasına neden oldu ama deneyine devam etti.

        Black, kronik yorgunluk ve çeşitli rahatsızlıklar sonucu 10. ayında projeyi bitirdi. Toplamda 64 bin dolar kazanan Black, hedeflediği bir milyon doları elde edememiş olmasına rağmen deneyinin yine de 'başarılı' olduğunu söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Sıfırdan 1 milyon dolar kazanmak isteyen milyonerin deneyi
        #Mike Black
        #sosyal deney
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cezaevinden yeni çıkmıştı... Eve girerken kanlı pusu!
        Cezaevinden yeni çıkmıştı... Eve girerken kanlı pusu!
        Bu Fransız kasabasında evler sadece 1 euro
        Bu Fransız kasabasında evler sadece 1 euro
        Fenerbahçe'de rekor seri bitti
        Fenerbahçe'de rekor seri bitti
        10 gündür aranıyordu... Çok büyük acı!
        10 gündür aranıyordu... Çok büyük acı!
        Galatasaray'da şifre son 5 hafta!
        Galatasaray'da şifre son 5 hafta!
        İstanbul'da inanılmaz görüntü! Kendi kendine çatıştı
        İstanbul'da inanılmaz görüntü! Kendi kendine çatıştı
        Güvenlik güçlerine emanetler
        Güvenlik güçlerine emanetler
        "İhtiyaç dışı harcamaların önü kesilecek"
        "İhtiyaç dışı harcamaların önü kesilecek"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel ile görüşme ve DEM Parti açıklamaları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel ile görüşme ve DEM Parti açıklamaları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak dönüşü açıklamalar
        "Süper Lig tescil edilmeyebilir!"
        "Süper Lig tescil edilmeyebilir!"
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Çocuklarla Atatürk
        Çocuklarla Atatürk
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        Son dönemin trendi: Sandalye yogası
        Son dönemin trendi: Sandalye yogası
        İlk kez el ele
        İlk kez el ele
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı
        Habertürk Anasayfa