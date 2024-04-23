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        Haberler Gündem Güncel Yalova'da gözaltına alınan eşek acil servise kaçtı! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı! Güncel haberler

        Gözaltına alınan eşek acil servise kaçtı

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, bir operasyon sonrası emniyet müdürlüğü önüne getirilen eşek, ipi çözülünce hastane acil servisine girdi. O anlar hastanenin güvenlik kameralarıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 16:50 Güncelleme: 23.04.2024 - 17:03
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          Yalova'nın Çınarcık ilçesinde görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

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          Geçtiğimiz günlerde ilçede gerçekleştirilen operasyonda bir suçluya ait eşek, ilçe emniyet müdürlüğünün bahçesine bağlandı.

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          Yuları çözülen eşek kaçtı. Bekçilerin peşinden koştuğu eşek yakındaki bir hastanenin acil servisine girdi.

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          Eşek, bekçiler ve hastane görevlileri tarafından güçlükle yakalandı.

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          Eşeğin acil servisteki görüntüleri, yayınlandığı sosyal medyada ilgi gördü.

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