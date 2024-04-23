Gözaltına alınan eşek acil servise kaçtı
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, bir operasyon sonrası emniyet müdürlüğü önüne getirilen eşek, ipi çözülünce hastane acil servisine girdi. O anlar hastanenin güvenlik kameralarıyla kaydedildi.
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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı.
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Geçtiğimiz günlerde ilçede gerçekleştirilen operasyonda bir suçluya ait eşek, ilçe emniyet müdürlüğünün bahçesine bağlandı.
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Yuları çözülen eşek kaçtı. Bekçilerin peşinden koştuğu eşek yakındaki bir hastanenin acil servisine girdi.
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Eşek, bekçiler ve hastane görevlileri tarafından güçlükle yakalandı.
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Eşeğin acil servisteki görüntüleri, yayınlandığı sosyal medyada ilgi gördü.