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        Trabzonspor, sezon hazırlıklarını Macaristan'da sürdürüyor

        Trabzonspor'un sezon öncesi 2. etap yurt dışı kampı Macaristan'ın Szeged kentinde devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 23:38 Güncelleme: 09.07.2024 - 23:38
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        Trabzonspor, Macaristan'da hazırlanıyor!
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        Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Macaristan'ın Szeged kentinde kamp yaptığı otelin sahasında bugün çift antrenman yaptı.

        Akşam yapılan antrenmana milli oyuncular Uğurcan Çakır, Denis Draguş, Thomas Meunier, Poyraz Efe Yıldırım ve tedavisine devam edilen Hüseyin Türkmen katılmadı.

        İdmanda pas ve gol organizasyonu çalışan bordo mavili futbolcular, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

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