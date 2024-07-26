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        Haberler Spor Transfer Trabzonspor, Savic transferini resmen açıkladı! - Futbol Haberleri

        Trabzonspor, Savic transferini resmen açıkladı!

        Trabzonspor, Stefan Savic ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2024 - 19:08 Güncelleme: 26.07.2024 - 19:12
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        Trabzonspor, Savic'i resmen açıkladı!
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        Trabzonspor, Stefan Savic ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

        Oyuncuya her bir sezon için 2.5 Milyon Euro maaş ve 500 Bin Euro imza parası ödenecek.

        İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

        "Serbest Statüde yer alan profesyonel futbolcu Stefan Savic ile 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlamıştır.

        Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; Her bir sezon için 2.500.000.-EUR garanti ücret ve 500.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.

        Futbolcunun, 2025/2026 futbol sezonu tescil döneminde 5.000.000.-EUR, 2026/2027 futbol sezonunda 4.000.000.-EUR karşılığında serbest kalma hakkı bulunmaktadır.

        Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır.

        Kamuoyuna duyurulur."

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