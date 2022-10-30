Süper Lig'de bu sezon 19 takımın yer alması nedeniyle her hafta bir takım bay geçiyor. Bu yıl şampiyonluğun favorilerinden biri olan Trabzonspor'un ise bay geçeceği hafta da belli oldu. İşte bordo mavili takımın bay geçeceği hafta ve kalan maçları...