Trabzonspor Macaristan'da 2 hazırlık maçı oynayacak
Trabzonspor'un Macaristan kampındaki hazırlık maçı programı açıklandı. Bordo-mavililer, 10 ve 14 Temmuz'da iki hazırlık maçı oynayacak.
Giriş: 29.06.2024 - 11:43 Güncelleme: 29.06.2024 - 11:44
Yeni sezon hazırlıklarını 1 Temmuz Pazartesi’den itibaren Macaristan’da sürdürecek olan Trabzonspor'un hazırlık maçlarının programı belli oldu.
Buna göre bordo-mavililer, ilk maçını 10 Temmuz Çarşamba günü Macaristan ekiplerinden Szeged-Csanad ile oynayacak. İkinci ve son hazırlık maçında ise 14 Temmuz Pazar günü Sırbistan temsilcisi Zeleznicar Pancevo ile karşılaşacak.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ