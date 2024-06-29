Trabzonspor Macaristan'da 2 hazırlık maçı oynayacak

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Yeni sezon hazırlıklarını 1 Temmuz Pazartesi’den itibaren Macaristan’da sürdürecek olan Trabzonspor'un hazırlık maçlarının programı belli oldu.

Buna göre bordo-mavililer, ilk maçını 10 Temmuz Çarşamba günü Macaristan ekiplerinden Szeged-Csanad ile oynayacak. İkinci ve son hazırlık maçında ise 14 Temmuz Pazar günü Sırbistan temsilcisi Zeleznicar Pancevo ile karşılaşacak.