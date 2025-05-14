Trabzonspor kupa seremonisine çıkmadı!
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Trabzonspor, karşılaşma sonrası düzenlenen kupa seremonisine çıkmadı.
Giriş: 14.05.2025 - 23:29 Güncelleme: 14.05.2025 - 23:29
Ziraat Türkiye Kupası'nı Galatasaray'a kaptıran Trabzonspor, karşılaşmanın ardından dikkat çeken bir karar aldı.
Bordo-mavili takım, finalin ardından kupa seremonisine çıkmadı.
Sahaya gelmeyen Trabzonsporlu oyuncular, ikincilik madalyalarını da almadı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ