Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşıyor. Ligde 66 puanla lider Medipol Başakşehir'in 4 puan gerisinde 62 puanla son 2 haftaya giren bordo-mavililer, şampiyonluk şansını sürdürmek istiyor. Trabzonspor, Medipol Başakşehir'in Hes Kablo Kayserispor karşısında kazanamaması halinde alacağı sonuca göre şampiyonluk ümidini son haftaya taşıyabilecek.

TRABZONSPOR - KONYASPOR

STAT: Medical Park Stadı

HAKEM: Atilla Karaoğlan

SAAT: 21.00

YAYIN: beIN Sports 2

SAKAT: Ahmet Canbaz, Yusuf Sarı (Trabzonspor) Volkan Fındıklı, Hurtado, Guilherme (Konyaspor)

CEZALI: Sosa (Trabzonspor) Miya (Konyaspor)

TRABZONSPOR: Uğurcan, Kamil, Campi, Costa, Novak, Ndiaye, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

KONYASPOR: Ertuğrul, Skubic, Uğur, Anicic, Alper, Jonsson, Jevtovic, Ömer, Milosevic, Amir, Bajic

SÜPER LİG PUAN DURUMU

38. RANDEVU

İki takım arasında geride kalan 37 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 19-9 üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki 9 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 55 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 39 gol gördü. Rakibiyle ligde yaptığı son 7 maçı yitirmeyen bordo-mavililer, bu süreçte 4 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Trabzon'da oynanan karşılaşmaların 12'si Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona erdi. 5 karşılaşmayı İttifak Holding Konyaspor kazanırken 1 maçta taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Ligin ilk yarısında Konya'da oynanan karşılaşmada Trabzonspor, 1-0 galip gelmişti.