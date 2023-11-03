Trabzonspor, Kadıköy´de tarihi galibiyet peşinde

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Süper Lig´in 11´inci haftası Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesine sahne olacak. Ülker Stadyumu'nda yarın saat 19.00´da oynanacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. 16 puanla ligin 6´ncı sırasındaki Karadeniz ekibi, 30 puanla zirvenin sahibi Fenerbahçe karşısında zorlu bir müsabakaya çıkacak. Ligde 10 maçlık galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe´nin serisi bozmak isteyen bordo mavililerin ligde 10 maçta 5 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberliği bulunuyor.

KADIKÖY´DE 26 YILLIK 3 PUAN HASRETİ

İstikrarsız oyun ve puan kayıpları nedeniyle teknik direktör değişiminin yaşandığı bordo-mavili takım, ligin geri kalanında Abdullah Avcı önderliğinde başarı arıyor. Avcı´nın ikinci döneminde çıktığı 2 müsabakadan 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, rakibinden 3 puan kopararak taraftarına 26 yıl sonra Kadıköy galibiyeti hediye etmek istiyor. Bordo mavililer, Kadıköy´den son olarak 1997-98 sezonunun 3´üncü haftasında oynanan lig müsabakasında sahadan 3-1 galip ayrılmıştı. Sonrasında oynanan 25 karşılaşmada sahadan 13 mağlubiyet ve 12 beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, 26 yıldır rakibini sahasında yenemedi.

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SON ZAFERİ YILMAZ VURAL ALDI, 15 HOCAYLA GALİBİYET GELMEDİ Kadıköy´de son galibiyetin alındığı maçta Yılmaz Vural yönetimindeki Trabzonspor, Otto Baric yönetimindeki sarı lacivertlileri 3-1 mağlup ederek coşkulu bir sevinç yaşamıştı. 26 yılda toplam 28 teknik adam değişikliği yaşayan Karadeniz temsilcisi, 15 farklı teknik direktörle çıktığı 25 maçtan galibiyet alamadı. Trabzonspor´da 3 hafta önce yeniden göreve başlayan teknik direktör Abdullah Avcı, 26 yıl sonra rakibini evinde yenerek adını tarihe yazdırmak ve ikinci dönemindeki ilk zor sınavından başarıyla ayrılmayı hedefliyor. 3 MAÇTIR DEPLASMANDA KAZANAMIYOR Sarı lacivertlilerle ligde 101´inci kez karşılaşacak olan bordo-mavili takım, rakibiyle geçen sezonun 34´üncü haftasında Nenad Bjelica yönetiminde Kadıköy´de oynadığı müsabakadan 3-1 mağlup ayrılmıştı. Bu sezon deplasmanda oynadığı 5 maçta 1 kez galip gelebilen Karadeniz ekibi, 3 maçtır konuk olduğu karşılaşmalardan galibiyet alamadı. Dış sahada istediği istikrarı yakalayamayan Trabzonspor, deplasman şanssızlığını da Kadıköy´de aşmak istiyor. AVCI´NIN TEK DEPLASMAN YENİLGİSİ GALATASARAY´A KARŞI İstanbul´da 3 büyük takıma karşı başarılı bir grafik sergileyen Abdullah Avcı, Trabzonspor´un başında deplasmanda oynadığı 7 müsabakada 1 kez Galatasaray´a karşı sırtı yere gelmişti. Avcı, bu mağlubiyeti istifa ettiği 2022-23 sezonunda yaşamıştı. Trabzonspor´un başında İstanbul ekiplerine karşı üstünlüğü bulunan Abdullah Avcı, deplasmanda oynadığı 17 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. REKLAM

AVCI, KARTAL´A KARŞI ÜSTÜN Teknik adamlık kariyeri boyunca Fenerbahçe ile 27 kez karşılaşan Avcı, bu müsabakalarda 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşadı. Trabzonspor´un başında sarı lacivertlilerle 4 kez karşılaşan Avcı, bu müsabakalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet gördü. Avcı, Fenerbahçe´yle Trabzon´da son oynadığı maçta Jorge Jesus yönetimindeki rakibini 2-0 mağlup etmişti. Fenerbahçe´nin yeni dönemdeki hocası İsmail Kartal ile bugüne kadar 9 kez rakip olan Avcı, bu maçlardan 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. TRABZONSPOR´DA EKSİKLER VE SON DURUM Öte yandan Fatih Karagümrük ile deplasmanda golsüz berabere kalan Trabzonspor, hafta boyunca Fenerbahçe maçına sıkı şekilde hazırlandı. Nenad Bjelica ayrılığı sonrası Abdullah Avcı´yla yeni dönemde toparlanmaya çalışan Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Hüseyin ve Fernandez forma giyemeyecek. ONUACHU´NUN GOL SESSİZLİĞİ Trabzonspor´a yeni sezonda katılan ve 6 maçın 3´ünde 3 gol ve 1 asist kaydeden Paul Onuachu, son oynanan 3 müsabakada sessizliğe büründü. Adana Demirspor, Alanyaspor ve Fatih Karagümrük karşısında takımına skor sağlayamayan kule forvetin Fenerbahçe derbisinde sessizliğini bozması bekleniyor. Nijeryalı golcüyü etkin kullanmak isteyen teknik direktör Avcı´nın, Onuachu´yu kanatlardan gelecek yüksek toplarla buluşturacağı bir oyun kurgulaması bekleniyor. Avcı´yla gelen yeni oyun sistemine adapte olmaya çalışan Onuachu gol serisine Fenerbahçe maçıyla yeniden başlamak istiyor. REKLAM

BAKASETAS OYNAMAK İSTİYOR Sakatlıkları bulunan ve idmanlarda takımla çalışıp kendilerini deneyen oyunculardan Anastasios Bakasetas derbide forma giymek istiyor. Sağlık durumunun elverişli olması durumunda Yunan yıldız ilk 11´de sahaya çıkacak. Alanyaspor ve Trabzonspor formasıyla rakip kaleyi 2 kez havalandıran ve 2 asist kaydeden Yunan oyuncu, 2 golünü de şampiyonluk sezonunda Trabzon´da oynanan müsabakada kaydetmişti. Sonrasında oynanan 3 maçın 1´inde kart cezası nedeniyle kadroda olmayan Bakasetas, diğer 2 maçta ise skor katkısı yapamamıştı. TREZEGUET BUGÜN BELLİ OLACAK Ayak bileğindeki ağrıları devam eden Trezeguet´in durumu bugün yapılacak taktik idmanı sonrası belli olacak. Trezeguet´in ağrılarının sürmesi durumunda Mısırlı kanat oyuncusu maçta forma giyemeyebilir. Takımın hızlı oyuncularından Trezeguet, sarı lacivertlilere karşı Kasımpaşa ve Trabzonspor formasıyla oynadığı 6 maçta 2 gol ve 2 asist kaydetmişti. Trabzonspor formasıyla Fenerbahçe ile geçen sezon oynanan 2 maçta da 1´er golü bulunan Trezeguet, yarın oynanacak maçta da forma giymesi halinde rakip kaleyi yoklayacak.

KANATLAR DEĞİŞİYOR Teknik direktör Avcı, Trezeguet´in sakatlık durumuna göre kanat rotasyonunu değiştirecek. Avcı´nın Abdülkadir veya Pepe´ye sağ kanatta, Visca´ya da sol kanatta görev vermesi bekleniyor. Son haftalarda performansı düşüş gösteren Enis Bardhi´nin maça yedekte başlayacağı da düşünülüyor. REKLAM VISCA SOL KANADA GEÇEBİLİR Bu sezon 10 maçın 9´unda forma giyen ve 2 gol 1 asisti bulunan Edin Visca, Abdullah Avcı´nın dönüşüyle eski günlerini yakalamaya çalışıyor. Son 4 maçta takımın mücadeleci oyuncusu olmasına rağmen skor katkısı bulunmayan Visca´nın Fenerbahçe maçında ilk 11´deki yerini koruması bekleniyor. Bu sezon 2-3 mağlup olunan Çaykur Rizespor karşısında sol kanatta oynayan Visca´nın, Trezeguet´in sakatlık durumuna göre sol kanatta oynama ihtimali gündeme gelebilir. Fenerbahçe ağlarını bugüne dek 2 kez havalandıran ve 2 asisti bulunan Boşnak oyuncu, Başakşehir´de forma giydiği 2015-16 sezonundan sonra rakibine karşı gol kaydedemedi. PEPE´DE İLK 11 SÜRPRİZİ Takımın yeni yıldızlarından Nicolas Pepe ise, Fenerbahçe maçında takımına destek olmak istiyor. Avcı, son 2 maçta kısa süreli forma giyen ve bu hafta idmanlara katılan Pepe´ye sağ kanatta Visca´nın yerine şans verebilir. Pepe´nin sağlık durumu müsabakaya ilk 11´de çıkışını belirleyecek.

MENDY VE EREN SINIRDA Trabzonspor´da savunma oyuncusu Eren Elmalı ile ön libero Batista Mendy sarı kart sınırında bulunuyor. 3´er sarı kartı bulunan futbolcular, yarınki müsabakada da kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. MUHTEMEL FENERBAHÇE 11´İ Trabzonspor´un yarın deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe karşısında muhtemel 11´i şöyle: "Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Denswil, Eren, Mendy, Berat, Bakasetas, Visca, Abdülkadir, Onuachu"