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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor hedef ‘nokta atışı’ transfer - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor hedef ‘nokta atışı’ transfer

        Ligi 3'üncü sırada tamamlayan Trabzonspor'u yeni sezon transfer döneminde hareketli günler bekliyor. Sezona şampiyonluk iddiasıyla başlamak isteyen bordo-mavililer geçtiğimiz sezonda transferde yaptığı hataları tekrarlamak istemiyor. Trabzonspor'da kiralıktan dönecek oyuncular konusunda ise nasıl bir yol izleneceği merak ediliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 12:29 Güncelleme: 08.06.2024 - 12:29
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        Trabzonspor hedef 'nokta atışı' transfer
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        2023-24 sezonunu 67 puanla üçüncü sırada tamamlayan bordo-mavililer yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturmak istiyor. Şampiyonluk sezonunun ardından geçen 2 sezonda transferde yapılan hataları tekrarlamamak istemeyen Karadeniz ekibi, ince eleyip, sık dokuyor. Önceliğini eksik bölgelere yapılacak takviyelere veren bordo-mavili takım, ayrılması muhtemelen oyuncuların yerine yeni isim arayışını da sürdürüyor. Kiralıktan dönecek oyuncular konusunda nasıl bir yol izleneceği ise merak konusu.

        HER MEVKİYE OYUNCU BAKIYORLAR

        Öncelikle orta sahaya güçlü bir ismi transfer etmek isteyen Trabzonspor, özellikle Hamsik, Bakasetas gibi oyuncuların ayrılmasından sonra bu bölgede önemli sıkıntılar yaşamıştı. Takımın beyni olabilecek, Hamsik tarzı tecrübeli bir ismi kadrosuna katmak isteyen bordo-mavililer, bu yönde arayışını sürdürüyor. Defans hattını da güçlendirmeyi hedefleyen bordo-mavili takımda, kanat mevkiinin yanı sıra, kiralık olarak oynayan ve sezon sonu ayrılan Onuachu’dan sonra golcü oyuncu arayışı da öncelikli transferler arasında yer alıyor. Bu sezon yeniden transferi gündeme gelen kaleci Uğurcan konusunda yaşanabilecek gelişme sebebiyle kaleye de alternatif bir isim bakan Karadeniz ekibi bu mevkiye de nokta atış yapmak istiyor.

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        EN ÇOK ONUACHU MERAK EDİLİYOR

        Geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna Paul Onuachu, Berat Özdemir, Filip Benkovic ile Mehmet Can Aydın’ı dahil eden Trabzonspor’dan bu oyunculardan herhangi birisiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, 1 yıl sözleşme ile bordo-mavili formayı giyinen Nicolas Pepe ise takımdan ilk ayrılan isim oldu. Trabzonspor’un sezon öncesinde Southampton’dan 1 yıllığına kiraladığı Paul Onuachu ise takıma sağladığı 17 gol ve 7 asistle en skorer oyuncu oldu. Kulübü Nijeryalı oyuncunun yeniden kiralanmasına sıcak bakmazken oyuncunun yeniden Trabzonspor’da forma giyinmek istediği ileri sürüldü. Transfer sezonunda herhangi bir takıma transferinin gerçekleşmemesi halinde bordo-mavili takımın golcü oyuncu için yeniden kiralama için devreye girebileceği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

        KİRALIKTAN DÖNECEKLER

        Trabzonspor’un kiralık olarak gönderdiği oyuncular konusunda ise nasıl bir yol haritası izleyeceği camiada merakla bekleniyor. Bordo mavili yönetim, bu konuda da Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın vereceği rapor doğrultusunda hareket etmesi bekleniyor.

        Trabzonspor’da kiralıktan dönecek olan oyuncular şu şekilde:

        Tonio Teklic (Karagümrük), D.Kourbelis (Karagümrük), Arda Akbulut (1461 Trabzon), Süleyman Cebeci (68 Aksaray Belediye), M.Lahtimi (Wydad AC), Maxi Gomez (Cadiz CF), Hakan Yeşil (1461 Trabzon FK), Murat Cem Akpınar (Sakaryaspor), Emirhan Zaman (1461 Trabzon), Caner Uzun (Sebat Gençlik Spor)Veysel Sönmezsoy (Sebat Gençlik Spor), Hakan Aydın (Sebat Gençlik Spor).

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