

34' Nwakaeme, 37' Abdülkadir Ömür | 31' Halil, 43' Soner

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STAT: Medical Park Stadı

HAKEM: Ali Şansalan

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Denswil, Ahmetcan, Trondsen, Berat, Siopis, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

GÖZTEPE: İrfan Can, Kerim, Dino, Wilker, Berkan, Obinna, Ndiaye, Aytaç, Soner, Halil, Di Santo

TEKNİK DİREKTÖR: Stjepan Tomas

Ligde 67 puanla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 15 puan önünde lider durumda bulunarak şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalan bordo-mavililer, puan kaybetmeden yoluna devam etmek istiyor.

Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 27 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 12-5 üstünlük sağladı. Taraflar, 10 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 38 gol atarken kalesinde 20 gol gördü.

Trabzonspor, sahasındaki 13 maçta 7 galibiyet, 3 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan karşılaşmayı bordo-mavili takım 1-0'lık sonuçla kazanmıştı.