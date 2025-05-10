Trabzonspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri...
Trabzonspor ile Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında Papara Park'ta kozlarını paylaşacak. 83 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılılar, rakibini devirerek hem şampiyonluk yolunda dev bir adım atmak hem de kupa finali öncesi rakibine karşı psikolojik üstünlüğü ele geçirmek istiyor. Bordo-mavililer de lideri mağlup ederek hem taraftarına üç puan armağan etmek hem de kupa finali öncesi moral kazanmayı hedefliyor. İşte Trabzonspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri...
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Türk futbolunun iki devi Trabzonspor ve Galatasaray, 35. hafta maçında bu akşam karşı karşıya gelecek. Akyazı Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
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Ligde geride kalan 32 maçta 26 galibiyet, 5 beraberlik, 1 yenilgi yaşayan Galatasaray, 83 puan topladı. 1 maç eksiği bulunan sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde zirvede yer alıyor.
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Trabzonspor ise 32 karşılaşmada 12 galibiyet, onar beraberlik ve yenilgi yaşadı. Karadeniz temsilcisi, topladığı 46 puanla haftaya 8. sırada girdi.
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GALATASARAY'A 4 PUAN YETECEK
Sarı-kırmızılı takıma kalan 4 maçta alacağı 4 puan şampiyonluk için yeterli olacak. Cimbom, ligdeki son 4 maçında sırasıyla Trabzonspor (D), Kayserispor, Göztepe (D) ve Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.
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DÖRT GÜN SONRA KUPA FİNALİNDE RAKİP OLACAKLAR
İki takım, bu akşamki müsabakadan 4 gün sonra bir kez daha karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de kozlarını paylaşacak Trabzonspor ile Galatasaray, 14 Mayıs Çarşamba günü Gaziantep'te Ziraat Türkiye Kupası final maçına çıkacak.
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İşte muhtemel 11'ler:
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Trabzonspor:
- 8
Uğurcan Çakır
- 9
Pedro Malheiro
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- 10
Okay Yokuşlu
- 11
Batagov
- 12
Mustafa Eskihellaç
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- 13
Ozan Tufan
- 14
Mendy
- 15
Sikan
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- 16
Zubkov
- 17
Nwakaeme
- 18
Banza
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- 19
Galatasaray:
- 20
Muslera
- 21
Sallai
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- 22
Davinson Sanchez
- 23
Abdülkerim
- 24
Jakobs
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- 25
Torreira
- 26
Lemina
- 27
Sara
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- 28
Barış Alper Yılmaz
- 29
Yunus Akgün
- 30
Osimhen
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