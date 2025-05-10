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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri...

        Trabzonspor ile Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında Papara Park'ta kozlarını paylaşacak. 83 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılılar, rakibini devirerek hem şampiyonluk yolunda dev bir adım atmak hem de kupa finali öncesi rakibine karşı psikolojik üstünlüğü ele geçirmek istiyor. Bordo-mavililer de lideri mağlup ederek hem taraftarına üç puan armağan etmek hem de kupa finali öncesi moral kazanmayı hedefliyor. İşte Trabzonspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 10.05.2025 - 10:39 Güncelleme: 10.05.2025 - 10:39
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        • 1

          Türk futbolunun iki devi Trabzonspor ve Galatasaray, 35. hafta maçında bu akşam karşı karşıya gelecek. Akyazı Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

        • 2

          Ligde geride kalan 32 maçta 26 galibiyet, 5 beraberlik, 1 yenilgi yaşayan Galatasaray, 83 puan topladı. 1 maç eksiği bulunan sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde zirvede yer alıyor.

        • 3

          Trabzonspor ise 32 karşılaşmada 12 galibiyet, onar beraberlik ve yenilgi yaşadı. Karadeniz temsilcisi, topladığı 46 puanla haftaya 8. sırada girdi.

        • 4

          GALATASARAY'A 4 PUAN YETECEK

          Sarı-kırmızılı takıma kalan 4 maçta alacağı 4 puan şampiyonluk için yeterli olacak. Cimbom, ligdeki son 4 maçında sırasıyla Trabzonspor (D), Kayserispor, Göztepe (D) ve Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

        • 5

          DÖRT GÜN SONRA KUPA FİNALİNDE RAKİP OLACAKLAR

          İki takım, bu akşamki müsabakadan 4 gün sonra bir kez daha karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de kozlarını paylaşacak Trabzonspor ile Galatasaray, 14 Mayıs Çarşamba günü Gaziantep'te Ziraat Türkiye Kupası final maçına çıkacak.

        • 6

          İşte muhtemel 11'ler:

        • 7

          Trabzonspor:

        • 8

          Uğurcan Çakır

        • 9

          Pedro Malheiro

        • 10

          Okay Yokuşlu

        • 11

          Batagov

        • 12

          Mustafa Eskihellaç

        • 13

          Ozan Tufan

        • 14

          Mendy

        • 15

          Sikan

        • 16

          Zubkov

        • 17

          Nwakaeme

        • 18

          Banza

        • 19

          Galatasaray:

        • 20

          Muslera

        • 21

          Sallai

        • 22

          Davinson Sanchez

        • 23

          Abdülkerim

        • 24

          Jakobs

        • 25

          Torreira

        • 26

          Lemina

        • 27

          Sara

        • 28

          Barış Alper Yılmaz

        • 29

          Yunus Akgün

        • 30

          Osimhen

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