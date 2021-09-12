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Trabzonspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 4. haftasındaki dev maçta Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. İşte Trabzonspor - Galatasaray maçı öncesi son gelişmeler ve iki takımın muhtemel 11'leri...

12.09.2021 - 10:26 | Güncelleme: FUTBOL

  • Trabzonspor, Süper Lig’in 4. haftasında sahasında Galatasaray’ı konuk edecek. Medical Park Stadyumu’nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık, yönetecek.

     

  • Süper Lig'in ilk 3 haftasını galibiyetle kapatarak haftaya lider giren bordo-mavililer, Galatasaray karşısında kazanarak zirvedeki yerini korumak istiyor. Trabzonspor, Galatasaray'ı yenmesi halinde ligde 17 sezon sonra art arda 4 maçtan galibiyetle ayrılma başarısı gösterecek. Lige GZT Giresunspor ve Atakaş Hatayspor galibiyetleriyle başlayan sarı-kırmızılı ekip, 3. haftada Kasımpaşa ile berabere kaldı. Galatasaray, ilk 3 haftada 7 puan topladı.

     

  • EKSİKLER

    Karadeniz ekibinde, Djaniny ve Gervinho'nun sakatlıkları bulunuyor. İyileşen Dorukhan Toköz, Peres, Cornelius ve Trondsen'in kadroda yer alması bekleniyor.

  • Galatasaray, sakatlığı bulunan kaptan Arda Turan'ın yanı sıra milli maç arasında sakatlık geçiren Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sofiane Feghouli'den yararlanamayacak. Cezası süren Marcao da Trabzonspor'a karşı süre alamayacak.

     

  • MUHTEMEL 11'LER

    TRABZONSPOR

    Uğurcan

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