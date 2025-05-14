Trabzonspor-Galatasaray: 0-3 (MAÇ SONUCU)

Trabzonspor ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği Ziraat Türkiye Kupası finalinde mutlu sona ulaşan taraf Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar, Gaziantep'in ev sahipliği yaptığı dev finalde ezeli rakibini 3-0'lık skorla mağlup ederek kupaya uzandı.

Galatasaray'a zaferi getiren golleri 5. dakikada Barış Alper Yılmaz ile 46 ve 63. dakikalarda Victor Osimhen kaydetti.

KUPA 19. KEZ GALATASARAY'IN!

Türkiye Kupası'nı en çok kazanan kulüp olan Galatasaray, bu sonuçla kupadaki 6 yıllık şampiyonluk hasretine son verdi. Cimbom toplamda ise dev kupayı 19. kez müzesine götürdü.

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Sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası'nı; 1962-1963, 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2024-2025 sezonlarında kazandı.

Galatasaray dışında Beşiktaş 11, Trabzonspor 9 ve Fenerbahçe de 7 defa kupaya uzanan taraf oldu.