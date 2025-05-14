Trabzonspor-Galatasaray: 0-3 (MAÇ SONUCU)
63. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın... Sarı-kırmızılılar, Gaziantep'te oynanan final maçında ezeli rakibi Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek dev kupayı 19. kez müzesine götürdü. Cimbom'a kupayı getiren golleri Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen (2) kaydetti. Galatasaray, Süper Lig'de pazar günü oynayacağı Kayserispor maçından da en az 1 puan alması halinde sezonu çifte kupayla kapatacak.
Trabzonspor ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği Ziraat Türkiye Kupası finalinde mutlu sona ulaşan taraf Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar, Gaziantep'in ev sahipliği yaptığı dev finalde ezeli rakibini 3-0'lık skorla mağlup ederek kupaya uzandı.
Galatasaray'a zaferi getiren golleri 5. dakikada Barış Alper Yılmaz ile 46 ve 63. dakikalarda Victor Osimhen kaydetti.
KUPA 19. KEZ GALATASARAY'IN!
Türkiye Kupası'nı en çok kazanan kulüp olan Galatasaray, bu sonuçla kupadaki 6 yıllık şampiyonluk hasretine son verdi. Cimbom toplamda ise dev kupayı 19. kez müzesine götürdü.
Sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası'nı; 1962-1963, 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2024-2025 sezonlarında kazandı.
Galatasaray dışında Beşiktaş 11, Trabzonspor 9 ve Fenerbahçe de 7 defa kupaya uzanan taraf oldu.
OSIMHEN REKOR KIRDI!
Galatasaray'ın yıldız santrforu Victor Osimhen, Trabzonspor karşısında takımının iki golünü kaydederek kazanılan kupada büyük pay sahibi oldu. Sarı-kırmızılı formayla 35. kez gol sevinci yaşayan Nijeryalı futbolcu, Mario Jardel'in rekorunu da tarihe gömdü.
35 gollü Victor Osimhen, Galatasaray kulüp tarihinin bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcusu oldu.MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ...
MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada Eren Elmalı'nın soldan ortasında Osimhen'in penaltı noktası üzerinde aşırttığı top ters kanattaki Yunus Akgün'de kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
5. dakikada Galatasaray öne geçti. Trabzonspor savunmasının uzaklaştırmakta zorlandığı topla ceza yayı içinde buluşan Osimhen, pasını sağ kanattaki Yunus Akgün'e aktardı. Yunus'un yerden ortaladığı meşin yuvarlağı altıpas gerisinde uygun durumdaki Barış Alper Yılmaz ağlara gönderdi: 0-1
13. dakikada Zubkov'un ceza sahası içi sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta çıktı.
25. dakikada Zubkov'un ara pasında sağdan ceza sahasına girerek son çizgiye inen Malheiro'nun ortaladığı topa arka direkteki Ozan Tufan kafayla vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
31. dakikada Galatasaray yarı alanın ortalarındaki Sanchez'e baskı yapan Ozan Tufan topu Banza'ya kazandırdıktan sonra koşusuna devam etti. Ceza sahası önünde sırtı kaleye dönük olan Banza meşin yuvarlağı Ozan'ın önüne bıraktı. Kaleci Günay, karşı karşıya pozisyonda zamanında kalesini terk ederek Ozan'ın şutunda topu engelledi.
46. dakikada sağ kanattan Yunus Akgün'ün ara pasında Okay ile ikili mücadelenin ardından topla buluşan Osimhen'in sağ çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2
63. dakikada ani gelişen atakta topla buluşan Morata'nın pasında meşin yuvarlağı alan Yunus'un tek pasına ceza sahası solundan Osimhen'in dokunuşu filelere gitti. 0-3
67. dakikada sağ kanattan topu alan Osimhen'in içeri çevirdiği topa Morata'nın sert vuruşunda top savunmaya çarparak kornere çıktı.
73. dakikada Draguş'un pasıyla sağ kanatta topla buluşan Visca'nın yerden penaltı noktasına çevirdiği topa Nwakaeme'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ancak ofsayt bayrağı kaldırıldı.
84. dakikada Yunus'un pasıyla topu alarak rakip yarı sahanın tamamını kat eden Jakops'un karşı karşıya vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
85. dakikada atılan uzun pasla buluşan Draguş'un kaleci Günay'ı çalımladıktan sonra sol çaprazdan kaleye vuruşunda top dışarı çıktı.
89. dakikada Yunus'un ceza sahası soluna uzun pasına Morata'nın tek vuruşu ağlarla buluştu ancak ofsayt nedeniyle gol geçersiz sayıldı.
STAT: Gaziantep Büyükşehir
HAKEMLER: Cihan Aydın, Hakan Yemişken, Mustafa Savranlar
TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır - Malheiro, Savic, Batagov (Dk. 45+2 Lundstram), Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu (Dk. 60 Dragus), Mendy (Dk. 80 Serdar Saatçi), Ozan Tufan (Dk. 80 Cham), Nwakaeme, Zubkov, Banza (Dk. 60 Vişça)
GALATASARAY: Günay Güvenç - Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (Dk. 72 Kaan Ayhan), Eren Elmalı (Dk. 78 Jakobs), Yunus Akgün, Torreira, Sara (Dk. 62 Morata), Lemina (Dk. 72 Kerem Demirbay), Barış Alper Yılmaz, Osimhen (Dk. 72 Mertens)
GOLLER: Dk. 5 Barış Alper Yılmaz, Dk. 46 ve Dk. 63 Osimhen (Galatasaray)
SARI KARTLAR: Sara, Mertens, Sallai (Galatasaray), Savic, Lundstram (Trabzonspor)