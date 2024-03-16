Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Süper Lig'in 30. haftası dev bir maça sahne oluyor. Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Zorlu mücadele öncesinde iki takımda eksiklikler dikkat çekerken, Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş, Trabzonspor'da ise sakatlıkları süren Paul Onuachu ve Hüseyin Türkmen maçta forma giyemeyecek. Mücadeleye sayılı saatler kala, 'Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman?' sorusu taraftarların gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçı tarihi ve saati...
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Trabzonspor - Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Süper Lig’in 30. haftasına Trabzonspor - Fenerbahçe maçı damga vuracak. Üst sıraları yakından ilgilendiren bu zorlu maçta Fenerbahçe'nin rakibine karşı 40-27 üstünlüğü bulunuyor. Trabzon'da oynanacak mücadelede Halil Umut Meler düdük çalacak. Peki, "Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri...
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TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Süper Lig’in 30. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe’yi ağırlıyor. Trabzonspor - Fenerbahçe maçı 17 Mart Pazar günü saat 20:30’da başlayacak.
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TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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FENERBAHÇE 5 İSİM KADRODA YER ALMADI
Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı öncesinde kamp kadrosu açıklandı. Henüz hazır olmayan Rodrigo Becao ve Leonardo Bonucci'nin kadroda yer almadı.Ayrıca tedavileri süren Mert Hakan Yandaş, Çağlar Söyüncü ve Joshua King kadroya dahil edilmedi.
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MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswill, Eren, Berat, Umut, Visca, Bardhi ,Trezeguet, Pepe
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Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko
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