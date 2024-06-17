Trabzonspor, Denis Dragus ile anlaştı!
Trabzonspor, Anthony Nwakaeme'nin ardından ikinci transferini de bitirdi. Bordo-mavili takım, geçen sezon Gaziantep FK'de oynayan ve bonservisi Standard Liege'de bulunan Denis Dragus ile anlaşmaya vardı
Trabzonspor, geçtiğimiz sezon Gaziantep FK'da forma giyen Denis Dragus anlaştı.
Bordo-mavililer, 2023-2024 sezonunda Gaziantep FK'da kiralık olarak forma giyen Standard Liege oyuncusu Denis Dragus ile 1 yıl opsiyonlu 4 yıllık sözleşme imzaladı.
E Grubu'nda oynanan Romanya-Ukrayna maçında forma giyen ve 1 gole imza atan oyuncunun fotoğrafı sosyal medyadan paylaşılarak Trabzonspor'un oyuncu ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.