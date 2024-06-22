Trabzonspor'dan Ozan Tufan bombası!
Sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Trabzonspor, Hull City forması giyen Ozan Tufan ile anlaşmaya vardı. Transferin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.
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Transfer çalışmalarını titizlikle sürdüren Trabzonspor, flaş bir takviyeye imza atmak üzere...
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Bordo-mavililer, İngiltere Championship ekibi Hull City'de forma giyen milli futbolcu Ozan Tufan ile anlaşmaya vardı.
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TRT Spor'un haberine göre; 29 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunun sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor.
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Ozan Tufan geçen sezon Hull City'de 40 resmi maça çıkarken, 10 gol atıp 2 de asist yaptı.
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GIGOT VE CİHAN ÇANAK DA GELİYOR
Marsilya'da stoper mevkiinde forma giyen Samuel Gigot da Trabzonspor yolunda...
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Marsilya ile anlaşan Karadeniz ekibi, 31 yaşındaki futbolcu ile son pürüzleri gidermeye çalışıyor.
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Cihan Çanak transferi için ise Standart Liege ile anlaşmaya varıldı. Trabzonspor, 19 yaşındaki oyuncu için 2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
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Türk asıllı Belçikalı sol kanat, geçen sezon Standard Liege'de forma giydiği 31 maçta 2 gol pası verdi.