Trabzonspor'dan Enis Destan açıklaması!
Trabzonspor, Süper Lig'de oynanan Galatasaray maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Enis Destan'ın son durumunu açıkladı.
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı ağırlamış ve bu maçta Enis Destan sakatlanarak oyuna devam edememişti.
Bordo-mavili kulüp 23 yaşındaki santrfor'un son durumunu açıkladı.
Yapılan açıklama şu şekilde:
Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, oyuncumuz Enis Destan’ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Beşir, “Futbol A Takımımızın, Galatasaray ile oynadığı müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Enis Destan’ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ diz iç yan bağında yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır” dedi.