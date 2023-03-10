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Trabzonspor'dan Abdullah Avcı için KAP açıklaması

Trabzonspor, Abdullah Avcı ayrılığının detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Giriş: 10.03.2023 - 16:32 | Güncelleme: ABONE OL
Trabzonspor'dan Abdullah Avcı için KAP açıklaması
DHA

Trabzonspor´daki teknik direktörlük görevinden ayrılan Abdullah Avcı´nın istifası kamuoyuyla paylaşıldı.

Olağanüstü kongre sürecinde görevi bırakan teknik direktör Abdullah Avcı´nın ayrılığı resmiyet kazandı. Trabzonspor, Abdullah Avcı´nın kulüple olan ayrılığını Kamuyu Aydınlatma Platformu´na (KAP) açıkladı.

Trabzonspor´dan yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbol takımı teknik direktörümüz sayın Abdullah Mucib Avcı arasındaki 31 Mayıs 2025 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre, sayın Avcı'ya 2023-2024 ve 2024-2025 futbol sezonları için herhangi bir ödeme yapılmayacak olup, 2022-2023 futbol sezonu için ise Mayıs 2023'e kadar olan alacakları ödenecektir" ifadelerine yer verildi.

Sezon başında sözleşmesi 3 yıl süreyle uzatılan Avcı´yla, 2022-2023 futbol sezonu için 25 milyon TL garanti ücret anlaşması yapılmıştı.

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