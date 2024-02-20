Trabzonspor'da Trezeguet rüzgarı
Kötü gidişi sonlandıran Trabzonspor'da bireysel performanslar da beğeni topluyor. Trezeguet, Meunier ve Enis Destan son haftalardaki formlarıyla, adlarından söz ettirdiler
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Üzerindeki kara bulutları dağıtan Trabzonspor'da bireysel performanslar da yüzleri güldürüyor. 2-0 kazanılan Siltaş Yapı Pendikspor maçında takımının ilk golün kaydeden Trezeguet, Afrika Uluslar Kupası dönüşü çıktığı 3 maçta da ağları sarmayı başardı.
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Gençlerbirliği ile oynanan kupa maçında turu getiren Mısırlı yıldız, Atakaş Hatayspor maçında da gol perdesini açmıştı. Trezeguet, bu sezon bordo mavili formayla çıktığı 17 resmi maçta 7 kez gol sevinci yaşamayı başardı.
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Son iki sezonda 17 gol atan tecrübeli futbolcu, bu dönemde Karadeniz ekibinin en golcü oyuncusu unvanını da elinde bulunduruyor.
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Trabzonspor'un devre arasındaki tek transferi Thomas Meunier de bordo mavili takımla rüya gibi bir başlangıç yaptı.
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Belçikalı yıldız, 3 kez takım arkadaşlarını golle buluşturdu. Meunier, sadece skor katkısıyla değil; liderlik vasfı, tecrübesi ve pozisyon bilgisiyle de takımına katkı sağladı.
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Trabzonspor'da Enis Destan da bulduğu şansı iyi bir şekilde değerlendirmeye devam ediyor. Onuachu'nun Afrika Uluslar Kupası'na gitmesi sonrası 11'de düzenli olarak oynamaya başlayan genç oyuncu 8 gole ulaştı.
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Enis Destan, bu gollerin 5'ini Trendyol Süper Ligde, 3'ünü de Ziraat Türkiye Kupasında rakip ağlara gönderdi. Başarılı forvetin, 4 de asisti bulunuyor.