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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'da Trezeguet rüzgarı - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'da Trezeguet rüzgarı

        Kötü gidişi sonlandıran Trabzonspor'da bireysel performanslar da beğeni topluyor. Trezeguet, Meunier ve Enis Destan son haftalardaki formlarıyla, adlarından söz ettirdiler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2024 - 13:44 Güncelleme: 20.02.2024 - 13:44
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        • 1

          Üzerindeki kara bulutları dağıtan Trabzonspor'da bireysel performanslar da yüzleri güldürüyor. 2-0 kazanılan Siltaş Yapı Pendikspor maçında takımının ilk golün kaydeden Trezeguet, Afrika Uluslar Kupası dönüşü çıktığı 3 maçta da ağları sarmayı başardı.

        • 2

          Gençlerbirliği ile oynanan kupa maçında turu getiren Mısırlı yıldız, Atakaş Hatayspor maçında da gol perdesini açmıştı. Trezeguet, bu sezon bordo mavili formayla çıktığı 17 resmi maçta 7 kez gol sevinci yaşamayı başardı.

        • 3

          Son iki sezonda 17 gol atan tecrübeli futbolcu, bu dönemde Karadeniz ekibinin en golcü oyuncusu unvanını da elinde bulunduruyor.

        • 4

          Trabzonspor'un devre arasındaki tek transferi Thomas Meunier de bordo mavili takımla rüya gibi bir başlangıç yaptı.

        • 5

          Belçikalı yıldız, 3 kez takım arkadaşlarını golle buluşturdu. Meunier, sadece skor katkısıyla değil; liderlik vasfı, tecrübesi ve pozisyon bilgisiyle de takımına katkı sağladı.

        • 6

          Trabzonspor'da Enis Destan da bulduğu şansı iyi bir şekilde değerlendirmeye devam ediyor. Onuachu'nun Afrika Uluslar Kupası'na gitmesi sonrası 11'de düzenli olarak oynamaya başlayan genç oyuncu 8 gole ulaştı.

        • 7

          Enis Destan, bu gollerin 5'ini Trendyol Süper Ligde, 3'ünü de Ziraat Türkiye Kupasında rakip ağlara gönderdi. Başarılı forvetin, 4 de asisti bulunuyor.

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