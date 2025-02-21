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        Haberler Spor Dünya Kupası 2022 Trabzonspor'da sakatlık: Folcarelli - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'da sakatlık: Folcarelli

        Trabzonspor, yeni transferi Tim Jabol Folcarelli'nin sağlık durumu ile ilgili açıklama paylaştı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 14:48 Güncelleme: 21.02.2025 - 14:48
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        Trabzonspor'da sakatlık: Folcarelli
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        Trabzonspor, yeni transfer Tim Jabol Folcarelli'nin Çarşamba günü gerçekleştirdiği antrenmanda ağrı hissetmesi üzerine yapılan muayene ve MR görüntülenmesi sonrası sağ bacak üst arka adalesinde yaralanma tespit edildiğini açıkladı.

        Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Çarşamba günü gerçekleştirdiği antrenmanda ağrı hisseden oyuncumuz Tim Jabol Folcarelli'nin muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak üst arka adalesinde yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuz tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" denildi.

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