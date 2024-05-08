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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'da Pepe ile yollar ayrılıyor - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'da Pepe ile yollar ayrılıyor

        Trabzonspor'un yıldızı Nicolas Pepe geleceğiyle ilgili kararı verdi. Pepe'nin Bordo-Mavililerden ayrılacağı öne sürüldü.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 08.05.2024 - 11:48 Güncelleme: 08.05.2024 - 11:48
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        • 1

          Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı ve 1 yıllık kontrat imzaladığı Nicolas Pepe'nin akıbeti belli oldu.

        • 2

          Fabrizio Romano'nun aktardığı habere göre Nicolas Pepe sezon sonunda Trabzonspor'a veda edecek.

        • 3

          Haberde 28 yaşındaki futbolcunun yeni bir menajerlik şirketiyle anlaştığı belirtildi.

        • 4

          AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR

          Öte yandan Nicolas Pepe'nin Suudi Arabistan'dan gelen tekliflere rağmen kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği vurgulandı.

        • 5

          ERTUĞRUL DOĞAN: "BÜTÇESİ UYGUNSA PEPE İLE DEVAM ETMEK İSTERİZ"

          Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan geçtiğimiz haftalarda Pepe'yle ilgili şu ifadeleri kullandı:

          "Pepe ile ilişkilerimiz gayet iyi. Menajeri ile görüşüyoruz. Hocamız Pepe ile devam etmek isterse Pepe de Trabzonspor'da kalmak için bütçesi uygunsa tabiki biz devam etmek isteriz."

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