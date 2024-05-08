Trabzonspor'da Pepe ile yollar ayrılıyor
Trabzonspor'un yıldızı Nicolas Pepe geleceğiyle ilgili kararı verdi. Pepe'nin Bordo-Mavililerden ayrılacağı öne sürüldü.
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Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı ve 1 yıllık kontrat imzaladığı Nicolas Pepe'nin akıbeti belli oldu.
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Fabrizio Romano'nun aktardığı habere göre Nicolas Pepe sezon sonunda Trabzonspor'a veda edecek.
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Haberde 28 yaşındaki futbolcunun yeni bir menajerlik şirketiyle anlaştığı belirtildi.
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AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR
Öte yandan Nicolas Pepe'nin Suudi Arabistan'dan gelen tekliflere rağmen kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği vurgulandı.
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ERTUĞRUL DOĞAN: "BÜTÇESİ UYGUNSA PEPE İLE DEVAM ETMEK İSTERİZ"
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan geçtiğimiz haftalarda Pepe'yle ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Pepe ile ilişkilerimiz gayet iyi. Menajeri ile görüşüyoruz. Hocamız Pepe ile devam etmek isterse Pepe de Trabzonspor'da kalmak için bütçesi uygunsa tabiki biz devam etmek isteriz."