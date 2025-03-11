Trabzonspor'da Fatih Tekke ilk antrenmanına çıktı!

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke, bordo-mavili takımla ilk antrenmanına çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarını yeni teknik direktörü Fatih Tekke yönetiminde sürdürdü. Fatih Tekke'nin takımın başına geçmesinin ardından ise bordo-mavililerde yıllar sonra bir ilk yaşanmış olacak. Karadeniz ekibinin 12 Mart Çarşamba günü saat 15.00'te yapacağı antrenmanın ilk 20 dakikası taraftarlara açık olarak gerçekleştirilecek.

REKLAM advertisement1