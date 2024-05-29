Trabzonspor'da 3 ayrılık

Onuachu, sempatik tavırları, estetik hareket ve golleriyle büyük beğeni toplamayı başardı. Nijeryalı santrfor, Afrika kupası ve yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun bir süre formasından uzak kalmasına rağmen 25 maçta görev yaptı. 17 kez filelerin havalandıran ve 4 gol pası veren Onuachu, Karadeniz ekibinin en etkileyici performanslarından birini sahaya yansıttı.