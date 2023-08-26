Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı CANLI YAYIN
Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasındaki Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.
20' Mocsi, 43' Benhur
STAT: Papara Park
HAKEM: Halil Umut Meler
SAAT: 19.15
YAYIN: beIN Sports 1
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Baniya, Benkovic, Eren, Kourbelis, Bakasetas, Visca, Bardhi, Teklic, Umut
Çaykur Rizespor: Gökhan, Muhammet Taha, Emirhan, Atilla Mocsi, Halil İbrahim, Olawoyin, Mithat, Benhur, Varesanovic, Zeqiri, GustavoMAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN
Geçen hafta Galatasaray deplasmanında 2-0 kaybeden bordo-mavili ekip, haftaya 3 puanla 10. sırada girdi. 16. basamakta yer alan Rizespor'un ise 1 puanı bulunuyor.
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Orsic, Fernandez ve Trezeguet, Çaykur Rizespor karşısında kadroda yer almıyor.