Trabzonspor - Çaykur Rizespor: 2-3 (MAÇ SONUCU)
Trabzonspor, Süper Lig'in 3. haftasındaki Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup oldu. 3 puanda kalan bordo-mavililer üst üste 2. yenilgisini alırken, ilk kez kazanan Rizespor ise puanını 4'e çıkardı.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, Karadeniz derbisinde karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan mücadeleyi konuk ekip Rizespor 3-2'lik skorla kazandı.
Rize'ye galibiyeti getiren golleri 20'de Mocsi ile 43 ve 66'da Benhur kaydetti.
Bordo-mavililerin golleri ise 58'de Bakasetas (pen.) ile 83'te Enis Destan'dan geldi.
Üst üste 2. mağlubiyetini alan Trabzonspor 3 puanda kalırken, ilk kez kazanan Rizespor ise puanını 4'e çıkardı.MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZERİ İÇİN TIKLAYIN