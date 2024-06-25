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        Haberler Spor Transfer Trabzonspor, Borna Barisic'in maliyetini açıkladı! - Futbol Haberleri

        Trabzonspor, Borna Barisic'in maliyetini açıkladı!

        Trabzonspor, Hırvat sol bek Borna Barisic ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı. Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan bildirimde yıldız oyuncuya sezon başına 1,5 milyon Euro garanti ücret ve 330 bin Euro imza parası ödeneceği belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2024 - 17:28 Güncelleme: 25.06.2024 - 17:28
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        Trabzonspor, Barisic'in maliyetini açıkladı!
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        Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Rangers ile sözleşmesi biten Borna Barisic'i resmen kadrosuna katarken, Hırvat sol bekin maliyeti de açıklandı.

        Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Serbest Statüde yer alan profesyonel futbolcu Borna Barisic ile 2+1 yıllık anlaşma sağlamıştır.

        Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

        Her bir sezon için 1.500.000.-EUR garanti ücret ve 330.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.

        Futbolcunun, 2025/2026 futbol sezonunda, Kulübümüzün Süper Lig maçlarının %50'sinde ilk 11'de başlaması halinde mevcut sözleşme bir yıl uzayacak olup, futbolcuya 2026/2027 futbol sezonunda 1.500.000.-EUR garanti ücret ve 330.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.

        Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4'ü oranında ödeme yapılacaktır."

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