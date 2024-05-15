Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Onuachu'nun bonservis bedelini açıkladı!
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, takımda kiralık olarak forma giyen Paul Onuachu'nun bonservisini almak için çalışmalarını sürdürürken, Southampton'ın Nijeryalı golcü için istediği rakam dudak uçuklattı.
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Süper Lig'de üçüncü sırada yer alan ve Türkiye Kupası'nda finale yükselen Trabzonspor'da bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmaları sürüyor.
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Bordo-mavililerin sezon başında Southampton'dan kiraladığı Paul Onuachu sergilediği perfomansla sezona damgasını vurdu.
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Süper Lig'de çıktığı 20 maçta 14 gol atıp 4 asist yapan Nijeryalı golcüyle yola devam etmek isteyen Trabzonspor yönetimi, İngiliz kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor.
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Öte yandan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Southampton'ın Onuachu için istediği bonservisi açıkladı.
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TRT Radyo'ya konuşan başkan Doğan, İngiliz temsilcisinin Paul Onuachu'yu yeniden kiralamaya sıcak bakmadığını ve bonservisi için 15 milyon euro talep ettiğini bildirdi.
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Ertuğrul Doğan, Paul Onuachu için Southampton ile görüşmeleri sürdürdüklerini aktardı.
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Onuachu transferinin söz konusu rakama transfer edilmesi durumunda Nijeryalı golcü, Trabzonspor tarihinin en pahalı transferi olacak.
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Bu alandaki rekor 6.9 milyon euro ile Majeed Waris'e ait.