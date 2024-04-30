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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Onuachu açıklaması - Trabzonspor Haberleri

        Ertuğrul Doğan'dan Onuachu açıklaması

        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, takımda kiralık olarak forma giyen Paul Onuachu'yu gelecek sezon da kadrolarında tutmak için görüşmelerini sürdürdüklerini açıkladı.

        Giriş: 30.04.2024 - 13:38 Güncelleme: 30.04.2024 - 15:01
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        Ertuğrul Doğan'dan Onuachu açıklaması
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        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı, İstanbul'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda konuşan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, transfer çalışmaları, kulübün ekonomik durumu ve bu sezonki hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

        "KİRALAMA FORMÜLÜ ÜZERİNDE ANLAŞABİLİRSEK..."

        Doğan, takımda kiralık olarak forma giyen ve bu sezon 18 lig maçında 12 gol kaydeden Paul Onuachu hakkında açıklamalar yaptı. Nijeryalı forveti 1 sezon daha kadrolarında tutmak istediklerini ve bu doğrultuda Southampton'la görüşmelerini sürdürdüklerini belirten Doğan, "Paul Onuachu'nun kulübüyle görüşüyoruz. Bonservisli satmak istiyorlar. Çok ciddi maliyetle aldıkları bir oyuncu. Trabzonspor'un da şu an öyle bir maliyete girmesi mümkün değil. Kiralama formülü üzerinde anlaşabilirsek tekrar konuyu değerlendiririz." ifadelerini kullandı.

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        "ZORU VE DOĞRUYU SEÇTİM"

        Kulübün borçları ve ekonomik durumu hakkında da konuşan Ertuğrul Doğan, "Ben 4 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Bütün hayatım Trabzon'da geçti. Ben o mahallede, stadyumda büyüdüm. Dayılarım sayesinde çok işin içinde büyüdüm. Ben hayatım boyunca Trabzonspor'a borçlu kalacağım. Hiç kimse Trabzonspor'un ona kattığından daha büyük şey katamaz. Ben bu halka, insanlara doğruyu anlatıyorum. Bu gerçek benim işime yarayan bir gerçek değilim. 140 milyon euro kasaya soktum, yüzde 10'unu bile transfere harcamadım. Ben de taraftarken transfer yapan başkanı severdim. Başkanın iyisi transfer yapanıdır. Taraftar açısından böyle. Uçakların biri iner biri kalkardı. Parayı ben buldum, ben harcadım, en azından bulduğumu harcadım derdim. Onu yapmadım, zoru ve doğruyu seçtim. Şehirdeki tüm kardeşlerimize, arkadaşlarımıza, büyüklerimize doğruyu anlattım. Çok dayak yedik bu yüzden. Bu dayak süresince dostumuzu düşmanımızı tanıdık. Her şeyin iyi tarafından bakmak lazım." dedi.

        “TRABZONSPOR'UN, TFF SEÇİMİYLE İLGİLİ BEKLENTİSİ YERİNE GELMİŞTİR"

        18 Temmuz tarihinde yapılması planlanan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurul'la alakalı düşüncelerini paylaşan Başkan Ertuğrul Doğan, “Hiçbir kulüp bu konuyu konuşmazken biz TFF'yi istifaya davet etmiştik. Trabzonspor'un talebi bir kongreye gitmesiydi. Seçim için şu an 18 Temmuz'u bekliyoruz. Trabzonspor'un bu konuyla alakalı beklentisi yerine gelmiştir. Öyle bir maçta sonra canımız yandığı için anlattığımız şeyler. Türk futbolunda adalet olmadığı için bunları söylüyoruz. İstanbul takımlarının kollanmasıyla oluşmuş bir yapıdır. Anadolu takımlarının sesinin daha çok çıktığı bir dönem olacak. Trabzonspor'un kafasındaki tek gerçek, kendi kulübüne ve sonrada Anadolu takımlarına çıkabildiği kadar sahip çıkmaktır. Federasyonunun bir noktada bunu yapamadığı için istifaya davet ettik. Trabzonspor ve Anadolu takımlarının ciddi yer aldığı bir federasyon dönemi olacağını düşünüyoruz. Gerçek anlamda Türk futbolunda adaletin olmadığını söylüyorum” değerlendirmesini yaptı.

        YABANCI 'VAR' AÇIKLAMASI

        Ertuğrul Doğan, Süper Lig'de bir süredir yabancı VAR hakeminin görev yapmasıyla ilgili fikirlerini de şöyle aktardı:

        “Şunu net söyleyebilirim, gerçekten hakem camiasının güvenilirliği konusunda tüm kulüplerin aklından bir sıkıntı olduğu çok net. Trabzonspor'un başında özelikle VAR'da akla hayale gelmeyecek şeyler oldu. Sahadaki adalet geçek anlamda sağlansın. Orta hakem bazen pozisyon gereği göremeyebiliyor. Bunlar hayatın doğal akışında olan şeyler. VAR'ın başında oturan ve defalarca izleyen kişinin verdiği yanlış karar bana mantıklı gelmiyor. Yabancı VAR hakemi doğruyu gösterecekse benim için geçerli. Hiçbir takımın taraftarı bunu hak etmiyor. Taraftarın kafasının şüphe olmasını doğru değil. Trabzonspor'un kendi için asla bir talebi olamaz. Rakiplerimizde aleyhine böyle kararlar verilmesini hak etmiyorlar. Bundan sonraki süreçte Trabzonspor, haklının her zaman yanında olacaktır.”

        “DEVLET TARAFINDAN GAYRİMENKUL ANLAMINDA TRABZONSPOR'UN ALDIĞI BİR DESTEK YOKTUR”

        Trabzonspor'un çok önemli 2 proje üzerinde yoğun bir çalışama gerçekleştirdiğinden de bahseden bordo-mavili kulübün başkanı, “Bunlardan bir tanesi Kartal projesidir. Şu an satın alımıyla alakalı son aşamasındayız. Trabzonspor bu mülkü Cumhurbaşkanımızın, İstanbul Belediye Başkanlığı döneminde 29 yıl önce almıştır. Bu hep konuşuluyor, Trabzonspor ile alakalı siyaset destek veriyor diye. 29 yıl içerisinde Trabzonspor'un aldığı bunun dışında bir mülk yoktur. Ama o hiç destek almadığını söyleyen İstanbul kulüplerimizin aldığı arazi, arsaları, yerleri benim burada söylemem doğru olmaz ama çok ciddi bir miktarda kendilerine mülk kattılar. Bunu yadırgamıyorum bu arada, kendi camiaları adına iyi iş yapmışlardır. Kime destek veriliyor, kime destek verilmiyor anlamında yeri gelmişken camiam adına bunu söylemek zorundayım. Trabzonspor'un bu anlamda aldığı bir destek yoktur. İnşallah bizim de bu günden sonra devletimizden özellikle İstanbul'da, Trabzonspor'a bir tesis kazandırmak, altyapı, konaklama anlamımda bir yer talebimiz söz konusudur. Altyapısal anlamda yine bir proje geliştirmek için bir yer talebimiz söz konusudur. Trabzon'da da böyle taleplerimiz var. İstanbul Kartal'da son aşamaya gelmiş çok ciddi bir projemiz var. Yeri geldi diye söyleyeyim, yönetim anlamında böyle bir planlamamız var. İstanbul'da altyapı çalışma oluşturmak için, buradaki ailelerin çocuklarının eğitimi için, konaklayabileceği yeri sağlamaz lazım. Trabzon'da yaptığımız gibi bunu İstanbul'da sağlayabilmemiz lazım. Bunla alakalı yönetimin çalışmalarının sağlanması lazımdır. Kartal projesinde problem çıkarsa, bu zamana kadar yaptığımız gibi başkan olarak gerekeni yapacağım” açıklamasında bulundu.

        “MENDY İÇİN RESMİ TEKLİF GELMEDİ"

        Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Batista Mendy'nin gelecek sezon için durumuna açıklık getiren Başkan Doğan, “Mendy ile alakalı bize resmi teklif gelmedi. Trabzonspor'un şu an onu satmak gibi bir hedefi yok. Çok ciddi bir ve farklı bir teklif gelmediği sürece satmak gibi bir düşüncemiz yok. Başka oyuncularıma teklifler var” cümlelerine yer verdi.

        Öte yandan Trabzonspor'un bir kolej okulu çalışması olduğunu da sözlerine ekleyen Ertuğrul Doğan, “Kolej alakalı bizim koyduğumuz önemli vizyonlardan birisi, Trabzon Belediyesi'nden yer tahsisi yapmasını talep ettik. Ben tek tek Trabzonlu iş adamlarını geçerek, parça parça destek talebinde bulanacağız. Koleji bulmadan önce bu şekilde faaliyete geçirmek istiyorum” diye konuştu.

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