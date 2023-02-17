BÜLENT TİMURLENK: YÜREK MESELESİ
Yıllar önce dinlediğimde kalbime yazmıştım; Urfa'da sofrada acısı güzel biberi tattığında kırar, yarısını masadaki en sevdiğinle paylaşırsın. Ben de siz de biliyorsunuz ki orada biber, metaforun sadece bir parçası. Hayatta acılar paylaşıldığında, sırtlandığında hafifler, -biliyorum bitmez tükenmez ama- insanoğlunu ayakta tutan budur. Deprem sabahından beri tüm ülke yaptığımız gibi... Dün Trabzon'a gelen tüm kulüp başkanları, tribünleri dolduran taraftarlar, ekran başında milyonlar, muhteşem koreografiye imza atanlar, saygı duruşundaki çıt çıkmayan dakikada yüreğimizi dağlayanlar, insanda akıl bırakmayan, gözyaşının sel olduğu günlerde bu maça hazırlanan Abdullah Avcı'ya, ekibine ve sahadaki öğrencilerine minnetlerimi ve teşekkürlerimi sunuyorum.