Bordo- Mavililerin ilk golü 30. dakikada Giresunsporlu Bajic'in kendi kalesine attığı gol ile geldi. Diğer goller ise 69. dakikada Maxi Gomez ve 75. dakikada Doğucan Haspolat'tan geldi.

Trabzonspor’un altyapıdan kadroya dahil ettiği isimlerden olan Arif Boşluk, ligde ilk kez bir maçın kadrosunda yer aldı.

Trabzonspor’da sakatlığı nedeniyle son 3 maçta forma giyemeyen Stefano Denswil, iki stoper Hüseyin Türkmen ve Marc Bartra’nın yokluğunda Giresunspor maçının yedek kulübesinde yer aldı.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçtaki tezahüratlar nedeniyle çok sayıda taraftarın biletlerinin bloke edilmesi nedeniyle de Giresunspor ile oynanan maçta tribünlerin çok büyük bölümü boş kaldı. Konuk ekip taraftarları ise misafir takım tribününün tamamını doldurdu.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla Bitexen Giresunspor'a yemek verildi. Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu’nda düzenlenen yemeğe Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Bitexen Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.