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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor, 19 yıl sonra Samsun'da yıkıldı - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor, 19 yıl sonra Samsun'da yıkıldı

        Süper Lig'in 35'inci haftasında Samsunspor'a 19 yıl aradan sonra deplasmanda mağlup olan Trabzonspor'da bu maçın üzüntüsü yaşanıyor. Bordo-mavililer, Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında oynayacağı Karagümrük rövanşına odaklanmak istiyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 12:24 Güncelleme: 05.05.2024 - 12:24
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        • 1

          Süper Lig’in 35’inci haftasında deplasmanda Samsunspor’a 3-1 mağlup olan Trabzonspor’da bir yandan bu maçın üzüntüsü yaşanırken bir yandan da 8 Mayıs Çarşamba günü Fatih Karagümrük ile oynayacakları Türkiye Kupası Çeyrek Final ikinci maçına konsantre olmak istiyor.

        • 2

          Trabzonspor, Süper Lig’de Ekim 2005’ten (3-1) bu yana ilk kez Samsunspor’a mağlup olurken, yine Süper Lig tarihinde ilk kez Samsunspor’dan bir maçın ilk yarısında 3 gol yedi.

        • 3

          Gaziantep FK maçından farklı bir 11’le çıkan Samsunspor maçına Trabzonspor bu maçta rakip ceza sahasında sadece 6 kez topla buluşurken bu sezon Süper Lig’de en düşük sayıda kaldığı karşılaşmayı oynadı.

        • 4

          Ayrıca bu sezon Süper Lig'de oynadığı 35 maçın 13'ünü kaybeden Trabzonspor (18 galibiyet, 4 beraberlik), daha fazla mağlubiyet aldığı son sezonu 2015-2016 sezonunda yaşadı.

        • 5

          Teknik Direktör Abdullah Avcı maç sonu açıklamasında, Samsunspor maçından olumsuzlukları çıkartıp Karagümrük ile oynayacakları Kupa maçına hazırlanacaklarını söyledi. Avcı, “Ligde kalan son 3 maçı da en iyi şekilde bitirip sezonu üçüncü sırada bitirmek istiyoruz” ifadelerine de yer verdi.

        • 6

          YEREL GAZETE MANŞETLERİ

          Öte yandan Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler Samsunspor mağlubiyetini farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı. İşte Trabzon’daki yerel gazete başlıkları:

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