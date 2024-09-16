Trabzon'un doğa harikası: Kudavas Şelalesi
Trabzon'un Tonya ilçesi sınırlarında yer alan ve saklı cennet olarak nitelendirilen Kudavas Şelalesi, farklı güzellikleriyle özellikle fotoğraf tutkunlarından ilgi görüyor
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Trabzon'un Tonya ilçesi sınırlarında yer alan ve saklı cennet olarak nitelendirilen Kudavas Şelalesi, yaklaşık 15 metre yüksekten dökülen suyun kayaları aşındırarak oluşturduğu kaydırak benzeri yapısıyla ziyaretçilerini karşılıyor.
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Suyun düştüğü yerde oluşan doğal havuzuyla dikkati çeken şelale, her mevsim farklı güzellikleriyle özellikle fotoğraf tutkunlarından ilgi görüyor.
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Şelaleye gelen ziyaretçiler, bir yandan doğayla iç içe vakit geçirme bir yandan da trekking ve foto safari yapma imkanı buluyor.
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