Trabzon'daki dolmuşçu öğrenci gerginliğine 2 tutuklama

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Trabzon’un Sürmene ilçesinde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü’nün üniversite öğrencileri, minibüslerde yer bulamadıkları için servis kiralamış ve minibüs şoförleri tarafından darbedilmişlerdi.

Yaşanan olayla ilgili daha önce 4 kişi gözaltına alınmış ve soruşturma devam ediyordu. Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Minibüs şoförleri, servis kiralayan üniversitelileri darbetti Haberi Görüntüle

2 DOLMUŞCUYA TUTUKLAMA

Trabzon'un Sürmene ilçesinde kiraladıkları okul servis aracını durdurup, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği öğrencilerini darbettikeri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, tamamlanan sorguları sonrası adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Ömer D. ve Kurtuluş D., 'cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla kara ulaşım aracının hareket etmesini engelleme' suçundan tutuklanırken, S.Y. ve H.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.