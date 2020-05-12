Trabzon'da bir mahalledeki karantina kaldırıldı

AA

Valilikten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Sarıtaş Mahallesi'nde uygulanan karantinanın, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kaldırıldığı belirtildi.

Ayrıca 16-19 Mayıs'ta 20 yaş altı ve 65 yaş üstü ile kronik hastalığı bulunanlar dışındaki vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması kararı bulunmadığı ifade edilen açıklamada, böyle bir karar alınması durumunda Valilik tarafından gerekli bilgilendirmenin yapılacağı kaydedildi.