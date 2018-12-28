Trabzon il genelinde cami ve mescitlerde cuma namazı öncesi tüm hazırlıklar tamamlandı. İl genelinde Cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlar, "Trabzon cuma saatini" araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Trabzon Cuma namazı saati tespit edildi. Peki 28 Aralık bugün Cuma namazı saati yani Cuma ezanı saat kaçta? İşte cevabı...

TRABZON CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Trabzon cuma saati Diyanet tarafından tespit edildi. Cuma namazı öğlen namazı saatinde cemaatle cami ve mescitlerde eda ediliyor. Dolayısı ile Trabzon Cuma saati aynı zamanda Trabzon öğle namazı saati ile aynı. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 5 günlük Trabzon namaz saatleri tablosu ve Trabzon cuma namazı saati...

Trabzon İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 28 Aralık 2018 Cuma 06:06 07:38 12:29 14:46 17:07 18:33 29 Aralık 2018 Cumartesi 06:06 07:39 12:29 14:47 17:08 18:34 30 Aralık 2018 Pazar 06:07 07:39 12:30 14:48 17:08 18:35 31 Aralık 2018 Pazartesi 06:07 07:39 12:30 14:48 17:09 18:36 01 Ocak 2019 Salı 06:07 07:39 12:29 14:49 17:10 18:36 02 Ocak 2019 Çarşamba 06:07 07:39 12:30 14:50 17:11 18:37 03 Ocak 2019 Perşembe 06:08 07:39 12:30 14:51 17:12 18:38

TRABZON CUMA SAATİ: 12.29

CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve icma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cuma 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman erkeğe farzdır” (Ebu Davud, Salat, 216; Beyhaki, es-Sünenü’l-Kübra, III/246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber döneminden günümüze kadar kılına gelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.