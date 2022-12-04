TOZLUYAKA 23. BÖLÜM ÖZETİ

Berk’in hisleri karman çorman haldedir. Mavi’yi öpmesiyle başlayan yeni hikayesi bir peri masalı mı yoksa içinden çıkılmaz bir kabus mu olacaktır. Tüm bu yaşananlar sonrası Ali’nin Berk’e tavrı da sertleşir. Kıskançlıklar ve iki kardeşin yeniden filizlenen düşmanlıkları başlar.

Önder çıkmak üzere olduğu yolculuğun yanlış olduğunu Ali sayesinde anlar. Hatasını telafi etmek ister ama Derya için bu öyle hemen affedilecek bir durum değildir. Bu defa herkes kendi seçimlerinin bedelini ödüyordur.