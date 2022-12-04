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Tozluyaka 23. bölüm full izle! FOX TV Tozlu Yaka son bölüm tek parça kesintisiz HD izle!

Tozluyaka 23. son bölüm izle!

FOX TV ekranlarında yayınlanan Tozluyaka 23. bölüm ile 4 Aralık 2022 akşamı izleyicisi ile buluştu. Başrollerinde Emre Kınay, Dolunay Soysert, Tayanç Ayaydın, Nur Yazar gibi oyuncuların yer aldığı dizinin seyircileri Tozluyaka 23. bölüm izleme ekranını sorguluyor. Tozluyaka son bölüm izle bilgilerini haberimizde derledik. İşte Tozluyaka 23. son bölüm özeti...

Giriş: 04.12.2022 - 17:29 | Güncelleme: ABONE OL

  • FOX TV ekranlarının yeni dizisi Tozluyaka 23. bölümü ile yayınlandı. Dizinin senaryosunu Yekta Torun kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Semih Bağcı oturuyor. Dizinin yapımını NTC Medya, yapımcılığını ise Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp üstleniyor. İşte Tozluyaka 23. son bölüm özeti hakkında merak edilenler...

  • TOZLUYAKA 23. BÖLÜM İZLE

    Tozluyaka 23. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Tozluyaka son bölüm izlemek için FOX TV'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

  • TOZLUYAKA 23. BÖLÜM ÖZETİ

    Berk’in hisleri karman çorman haldedir. Mavi’yi öpmesiyle başlayan yeni hikayesi bir peri masalı mı yoksa içinden çıkılmaz bir kabus mu olacaktır.  Tüm bu yaşananlar sonrası Ali’nin Berk’e tavrı da sertleşir. Kıskançlıklar ve iki kardeşin yeniden filizlenen düşmanlıkları başlar.

    Önder çıkmak üzere olduğu yolculuğun yanlış olduğunu Ali sayesinde anlar. Hatasını telafi etmek ister ama Derya için bu öyle hemen affedilecek bir durum değildir. Bu defa herkes kendi seçimlerinin bedelini ödüyordur.

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