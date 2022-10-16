TOZLUYAKA 16. BÖLÜM ÖZETİ



Cemre’nin oyununun ilk kurbanları belli olmuştur. Kazanmaları için en değer verdiklerini harcamaları gerekiyordur. Artık seçim yapmak zorundadırlar.



Tüm bu oyunlardan habersiz olan Tozluyakalılar ise hedefinde Çağrı ve Ege’yi koymuştur. Ama bir şey kanıtlayamıyorlardır. Ali ise Berk’le olan kavgasında sakin kalmayı seçer ama başına gelecek büyük felaketten de kaçamaz.



Bu zor süreçte bir de Çağrı’nın öğreneceği sırlar hayatını alt üst eder. Sığınacağı tek kişi ile yalanlardan arınmış, gerçek bir dertleşme sonrası için başlayacak aşkın da temelini atacaktır.



Herkes seçimlerinin bedelini ödeyecektir.



Tüm bunlar olurken konser gecesine dair hiç görülmemiş bir görüntü çıkar ortaya. Yoksa katil hep gözlerinin önünde miydi?