Toyota’nın yan kuruluşu Hino'ya 1.6 milyar dolar 'emisyon cezası'

ABD Adalet Bakanlığı, Japon otomobil üreticisi Toyota'nın yan kuruluşu olan Hino Motors'a uzun yıllardır 'emisyon sahtekarlığı' yaptığı gerekçesi ile 1.6 milyar dolar ceza kesildiğini bildirdi.

ABD Bölge Mahkemesi Hakimi Mark Goldsmith, Japon kamyon ve motor üreticisinin suç duyurusunu kabul ederek şirketi 521.76 milyon dolar para cezasına ve ürettiği dizel motorları ABD'ye ithal etmesinin yasaklanacağı beş yıllık denetimli serbestlik süresine mahkum etti.

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Mahkeme ayrıca şirkete karşı 1 milyar 87 bin milyar dolarlık müsadere kararı verdi.

ABD Çevre Koruma Ajansı'nın icra şefi vekili Jeffrey Hall, "Ülkemizin çevre yasalarından, bu yasalara uyuyormuş gibi görünmek için veri uydurmak da dahil olmak üzere kasıtlı olarak kaçan şirketler, cezayı hak eder ve cezai açıdan sorumlu tutulacaktır" dedi.

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105 BİNDEN FAZLA ARACI KAPSIYOR

Hino, Ocak ayında yaptığı açıklamada, 2010'dan 2022'ye kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde 105 binden fazla ABD aracında aşırı motor emisyonu nedeniyle suçu kabul edeceğini duyurmuştu.

Öte yandan, Hino, 2010 ile 2019 yılları arasında "yasadışı kısayollar" kullandığını, motor sertifikasyon onayları için yanlış başvurular yaptığını, emisyon testi verilerini değiştirdiğini, testleri uygunsuz şekilde yürüttüğünü ve herhangi bir temel test yapmadan veriler uydurduğunu itiraf etti.

Hino Başkanı Satoshi Ogiso, Ocak ayında şirketin iç kültürünü, gözetimini ve uyumluluk uygulamalarını geliştirdiğini söylemişti.

VW 20 MİLYAR DOLAR CEZA ÖDEMİŞTİ

Son on yılda birçok otomobil üreticisi dizel emisyonlarını olduğundan daha düşük gösterdiğini itiraf etti.

Volkswagen, 2015 yılında dünya çapında yaklaşık 11 milyon araca gelişmiş yazılımlar yükleyerek emisyon testlerinde hile yaptığını itiraf ettikten sonra 20 milyar dolardan fazla para cezası ve tazminat ödemişti.