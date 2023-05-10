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Toyota 4 yıldır ilk kez net kâr düşüşü kaydetti 

Japon firma son 4 mali yıldır ilk kez net kâr düşüşü yaşadı

Giriş: 10.05.2023 - 13:37 | Güncelleme: ABONE OL
Toyota 4 yıldır ilk kez net kâr düşüşü kaydetti 
AA

Firmanın açıklamasında, mart ayında sona eren 2022 mali yılı kapsamlı bilançosu ile mevcut mali yıl beklentileri duyuruldu.

Buna göre net kâr yüzde 14 düşüşle 2,45 trilyon yene (18,1 milyar dolar) indi. Firma böylelikle son 4 mali yıldır ilk kez net kâr düşüşü yaşamış oldu.

Net kâr düşüşünde, yükselen malzeme maliyetlerinin etkili olduğu vurgulandı. İşletme karı da yüzde 9 düşüşle 2,73 trilyon yene (20,1 milyar dolar) geriledi.

Aynı dönemde firmanın satış gelirleri 37,1 trilyon yene (275 milyar dolar) ulaştı.

Araç satış rakamlarındaki artış ile Japon yeninin döviz karşısındaki değer kaybı, satış gelirlerinin yükselişinde etkili oldu.

Japon üretici, Mart 2024'te sona erecek 2023 mali yıl kapsamlı hedeflerini de açıkladı.

Buna göre net kârın yüzde 5,2 artışla 2,58 trilyon yene (19 milyar dolar), satış gelirlerinin yüzde 2,3 artışla 38 trilyon yene (281 milyar dolar) yükselmesi bekleniyor.

Geçen mali yılda 9,13 milyon araç üreten Toyota, yarı iletken tedarik zincirlerinin güçlenmesiyle 2023 mali yılında 10,1 milyon araç imal etmeyi hedefliyor.

Firma küresel bazda araç satış rakamını da önceki mali yıla kıyasla 2023'te yüzde 7,8 artırarak 11,38 milyona yükseltmeyi planlıyor.

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