UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü çeyrek finalist Milan oldu. İtalyan devi, Milano'da 1-0 mağlup ettiği İngiliz ekibi Tottenham ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Real Madrid'in (14) ardından 7 kezle Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan ikinci takım unvanına sahip olan Milan, yıllar sonra adeta küllerinden doğdu. İtalyan devi, Tottenham'ı eleyerek Devler Ligi'nde tam 11 yıl sonra çeyrek finale yükseldi.