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        Haberler Spor Futbol İngiltere Tottenham: 3 - Liverpool: 6 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Tottenham: 3 - Liverpool: 6 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında lider Liverpool deplasmanda Tottenham ile karşılaştı. Tam 9 golün çıktığı mücadeleyi konuk takım 6-3 kazandı ve liderliğini pekiştirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2024 - 21:27 Güncelleme: 22.12.2024 - 21:46
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        9 gollü maçta kazanan Liverpool!
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        İngiltere Premier Lig'in 17. hafta karşılaşmasında Tottenham sahasında Liverpool'u ağırladı. Mücadele konuk takımın 6-3 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Liverpool'a galibiyeti getiren golleri Luis Diaz (2), Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai ve Mohamed Salah (2) kaydetti. Ev sahibi ekibin golleri ise James Maddison, Dejan Kulusevski ve Dominic Solanke'den geldi.

        Bu sonucun ardından Liverpool 2 maç sonra kazandı ve 39 puana yükseldi. Tottenham ise 23 puanda kaldı.

        Ligin 18. haftasında Tottenham deplasmanda Nottingham Forest'a konuk olacak. Liverpool ise sahasında Leicester City'i ağırlayacak.

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