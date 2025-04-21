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        Haberler Spor Futbol İngiltere Tottenham: 1 - Nottingham Forest: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Tottenham: 1 - Nottingham Forest: 2 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Tottenham sahasında Nottingham Forest'ı ağırladı. 3 gol çıkan mücadeleyi konuk takım 2-1 kazandı ve 2 maç aradan sonra galip geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2025 - 23:58 Güncelleme: 21.04.2025 - 23:58
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        İngiltere Premier Lig'in 33. hafta karşılaşmasında Tottenham ile Nottingham Forest kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Nottingham'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Elliot Anderson ve 16. dakikada Chris Wood kaydetti. Ev sahibi ekibin golü ise 87'de Richarlison'dan geldi. Ayrıca konuk takımın 10. dakikada Chris Wood ile attığı gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

        Bu sonucun ardından Nottingham 2 maç sonra kazandı ve 60 puana yükseldi. Tottenham ise 37 puanda kaldı.

        Ligin 34. haftasında Tottenham deplasmanda Liverpool'a konuk olacak. Nottingham Forest ise sahasında Brentford'u ağırlayacak.

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