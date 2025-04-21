Tottenham: 1 - Nottingham Forest: 2 | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 33. hafta karşılaşmasında Tottenham ile Nottingham Forest kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Nottingham'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Elliot Anderson ve 16. dakikada Chris Wood kaydetti. Ev sahibi ekibin golü ise 87'de Richarlison'dan geldi. Ayrıca konuk takımın 10. dakikada Chris Wood ile attığı gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

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Bu sonucun ardından Nottingham 2 maç sonra kazandı ve 60 puana yükseldi. Tottenham ise 37 puanda kaldı.

Ligin 34. haftasında Tottenham deplasmanda Liverpool'a konuk olacak. Nottingham Forest ise sahasında Brentford'u ağırlayacak.