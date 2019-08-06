Toros Tarım, gübre üreticisi Nutrien'in Romanya'daki satış ve dağıtım operasyonlarını satın almak üzere sözleşme imzaladı.

Yapılan açıklamaya göre, Toros Tarım, gübre üreticisi Nutrien çatısı altında Romanya'da gübre satışı ve dağıtımı konusunda faaliyet gösteren Agrium-Agroport Romania SA şirketini bünyesine katmak üzere hisse alım sözleşmesi imzaladı.

Şirketin, Romanya’daki yeni yatırımı ile coğrafi yayılımını ve ihracatını daha da güçlendirmeyi hedeflediği kaydedildi.

Eylül ayında tescil edilecek firmanın, "Toros Agroport Romania SA" adıyla faaliyet göstereceği bildirildi.

Tekfen Holding Tarımsal Sanayi'den Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Toros Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Göral, "Bu satın alma, iki yıl önce başlattığımız bölgesel güç olma stratejimizin bir parçası olarak Toros Tarım'ı, belirlediğimiz yurtdışı pazarlarda değer zinciri içinde kalıcı ve sürdürülebilir kılmak için yapıldı. Hedefimiz, önemli bir tarım ülkesi olan Romanya'yı ikinci büyük pazarımız yaparak markamızı orada da bilinir kılmak" dedi.