Törene Kuzey Kore lideri Kim Jong Un katıldı: Orduya 250 adet balistik füze sistemi teslim edildi

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, katıldığı törende ABD tehdidine karşı askeri nükleer programının genişletilmesi çağrısında bulundu ve orduya 250 adet balistik füze teslim edildiğini duyurdu.

Kuzey Kore devlet medyasında yer alan haberlerde, balistik füzelerin ülkenin mühimmat fabrikaları tarafından yeni üretildiğini ve "taktik" balistik füzeleri ateşlemek üzere tasarlandığını bildirdi.

Kim, Pyongyang'daki Pazar günü düzenlenen etkinlikte yeni balistik füzelerin Güney Kore üzerinde "ezici" bir güç sağlayacağını ve taktik nükleer silahların operasyonunu daha pratik ve verimli hale getireceğini söyledi.