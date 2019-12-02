Toprak Sağlam kimdir?

02 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Geçtiğimiz günlerde yayın hayatına başlayan Star TV'nin yeni dizisi Güvercin'in oyuncu kadrosunda yer alan Toprak Sağlam'ın hayatı sosyal medyada merak edilen konular arasında yer aldı. İşte Toprak Sağlam hakkında merak edilenler
TOPRAK SAĞLAM HAYATI
Toprak Sağlam, 9 Ekim 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Tiyatro eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı'nda tamamlayan Toprak Sağlam, buradan birincilikle mezun oldu. Mezuniyetinde oynadığı "Kaç Baba Kaç" oyunu, konservatuvardan birincilikle mezun olmasını sağlamıştır.
2000 yılında Sanem oyununda rol alan Toprak Sağlam, 2015 yılında vizyona giren Delibal adlı sinema filminde de "Filiz" karakterini canlandırdı.
Bazı reklam filmlerinde de rol alan Sağlam, 2005'ten bu yana bazı dizilerde de yardımcı oyuncu ve konuk oyuncu olarak yer aldı. Günümüzde Star TV'de yayınlanmaya başlayan Güvercin dizisinde Emel karakterini oynamaktadır.
11 yıl boyunca yaptığı halk danslarıyla günümüzde de uğraşmaktadır ve ayrıca yıllardır gitar çalarak şarkı söylemektedir.
TOPRAK SAĞLAM OYNADIĞI DİZİLER
2005: İlk Göz Ağrısı
2006: Cemile
2006: Karınca Yuvası
2007: Kuzey Rüzgarı
2008: Dantel
2009: Hicran Yarası
2010-2011: Yerden Yüksek
2012: Böyle Bitmesin (konuk oyuncu)
2013: Osmanlı Tokadı
2015: Kara Ekmek
2016: Bodrum Masalı
2018: Mehmed: Bir Cihan Fatihi
2019: Güvercin
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!